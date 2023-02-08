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影／老爸帶路登山女兒離奇失蹤 新北消防暗夜搜山嚇一跳

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名65歲男子昨天下午帶領38歲女兒到泰山區登山健行，傍晚返程途中意外發現女兒離奇失去蹤影，由於天色漸暗氣溫驟降，焦急報案求援。消防局動員42人搜山2個多小時，在黑暗山林中看到女子微笑著慢慢走來。

據了解，謝姓男子住在新莊區，他去過泰山區的犁頭窠山區健行多次，對周邊環境比較熟悉，昨日下午趁著天氣好，邀約女兒同行體驗。

傍晚時分返程時，父親健步如飛帶路下山，忘了時時回頭查看女兒是否跟上，半途發現寶貝女兒不見身影，連何時走岔了都不知道，來回尋找、呼喊皆無任何結果，急忙加快腳步趕抵登山口報案求救。

新北市消防局於晚間6時許接獲通報，立即派遣五泰林中隊、泰山分隊及德音特搜隊執行搜救，動員警、義消42人，兵分4路搜山，歷經2個多小時，順利於辭修公園往上約20分鐘路程，尋獲失蹤女子。

原來她中途跟不上父親腳程，意外走岔了路線，雖曾來回尋找，還是找不到父親。而謝姓男子剛開始提供給搜救隊的資訊，推測女兒走岔路線與方向也錯了，幸好兵分多路擴大搜尋範圍才找到人。

當時天色已晚，搜救人員在四下黑暗的山林裡，意外看見謝女面帶微笑不發一語默默走近，剛開始還嚇了一大跳。

搜救人員給予飲水及保暖、評估健康無礙，護送下山與謝父團聚。同時特別感謝泰山區辭修公園步道上的熱血山友協助提供線索，合作避免發生憾事。

新北市消防局第二大隊大隊長黃弟勝表示，最近日夜溫差大，太陽較早下山，從事山域活動應視個人身體狀況而行，注意團進團出，避免走散，隨時觀察氣候變化，準備適當保暖衣物、水分，才能避免發生意外

新北市消防局昨天入夜派員搜山，搜救隊伍在四下黑暗的山林裡，意外看見謝女（左）面帶微笑默默走近，剛開始還嚇了一大跳。最後平安帶回登山口。記者林昭彰／翻攝
新北市消防局昨天入夜派員搜山，搜救隊伍在四下黑暗的山林裡，意外看見謝女（左）面帶微笑默默走近，剛開始還嚇了一大跳。最後平安帶回登山口。記者林昭彰／翻攝
新北市消防局動員42人，兵分4路搜山，歷經2個多小時，順利尋獲失蹤女子。記者林昭彰／翻攝
新北市消防局動員42人，兵分4路搜山，歷經2個多小時，順利尋獲失蹤女子。記者林昭彰／翻攝
新北市消防局動員42人，兵分4路搜山，歷經2個多小時，順利尋獲失蹤女子。記者林昭彰／翻攝
新北市消防局動員42人，兵分4路搜山，歷經2個多小時，順利尋獲失蹤女子。記者林昭彰／翻攝

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