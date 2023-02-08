愛上外國女網友 七旬老翁險被騙9萬

73歲蔡姓男子在網路上認識自稱美籍女性網友，2人互加LINE相談甚歡，對方取得蔡好感後，向蔡男表示，她因經濟上拮据，央求蔡男前往銀行匯款美金3千元，約新台幣9萬元到指定帳戶，銀行行員發現蔡要匯款給陌生人名下帳戶，當下警覺有異而機警通報警方勸阻，成功保住他積蓄。

台南市警一分局東門派出所昨天上午10點接獲某銀行行員通報稱，服務櫃台有民眾欲臨櫃匯款，疑似遭詐騙情事，值班員警獲報立即通報線上巡邏警力趕赴查證。

警員吳毓玲、邱欽能向該匯款男子關懷提問得知，係蔡在網路上認識一位美籍女性網友，2人雖未曾謀面，但女網友平時對蔡噓寒問暖，雙方相談甚歡，讓其迅速陷入異國戀情，取得好感後，女網友利用愛情攻勢向蔡男表示，稱她目前因經濟上較為拮据，央求蔡前往銀行匯款美金3千元至指定帳戶。

銀行行員發現蔡神情慌張且言詞閃爍，再加上要匯款給陌生人名下帳戶，當下警覺有異通報警方到場協助。在員警解說，此一情況絕對是一般常見「假交友真詐財」詐騙手法。蔡才恍然大悟遭騙，終止後續匯款行為，成功保住積蓄。