花蓮老婦騎車外出取水3天未歸 尋獲時已遭機車壓身亡

花蓮縣玉里鎮一名77歲獨居林姓老婦，本月5日騎機車外出取水後失去聯繫，外地親屬趕回家報案，警方及在地民眾協力，7日在距婦人住處數百公尺的花193線98.5公里處，發現她倒臥路旁草叢，被機車側壓已氣絕多時。警方初步調查排除車禍肇逃，正釐清事發原因。

玉里警分局春日派出所6日深夜11時許接受林姓老婦家人報案，家人表示，5日開始多次撥打林婦手機，都沒有人接，非常擔心發生意外，因此從外地返家查看，發現她不在家中，希望警方協尋。

警方受理後立即展開緊急協尋，調閱附近路口監視器畫面，查出5日上午8時50分，林姓老婦曾騎著紅色機車行經花193線9835公里處，所長林業宸、副所長陳昌旺展開地毯式搜尋，也有不少部落熱心民眾加入協助，但眾人一直搜尋到深夜4時許，都沒發現林婦的身影。

7日上午10時許，有民眾在花193線98.7公里一處貨櫃旁的草叢間，發現有一名婦人被機車壓著，一動也不動，立即通知員警前往，玉里鎮長龔文俊獲報也趕到現場關切。