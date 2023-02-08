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花蓮老婦騎車外出取水3天未歸 尋獲時已遭機車壓身亡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣玉里鎮一名77歲獨居林姓老婦，本月5日騎機車外出取水後失去聯繫，外地親屬趕回家報案，警方及在地民眾協力，7日在距婦人住處數百公尺的花193線98.5公里處，發現她倒臥路旁草叢，被機車側壓已氣絕多時。警方初步調查排除車禍肇逃，正釐清事發原因。

玉里警分局春日派出所6日深夜11時許接受林姓老婦家人報案，家人表示，5日開始多次撥打林婦手機，都沒有人接，非常擔心發生意外，因此從外地返家查看，發現她不在家中，希望警方協尋。

警方受理後立即展開緊急協尋，調閱附近路口監視器畫面，查出5日上午8時50分，林姓老婦曾騎著紅色機車行經花193線9835公里處，所長林業宸、副所長陳昌旺展開地毯式搜尋，也有不少部落熱心民眾加入協助，但眾人一直搜尋到深夜4時許，都沒發現林婦的身影。

7日上午10時許，有民眾在花193線98.7公里一處貨櫃旁的草叢間，發現有一名婦人被機車壓著，一動也不動，立即通知員警前往，玉里鎮長龔文俊獲報也趕到現場關切。

警方到場後確認死者即是失蹤多日的林姓婦人，拉起封鎖線採證，初步發現她騎乘的紅色機車車頭全毀，側壓在婦人身上，採證後初步排除遭其他外力因素撞擊，已報請花蓮地檢署相驗，將全力協助家屬釐清相關案情。

花蓮縣玉里鎮一名老婦外出失聯多日，被人發現連人帶機車陳屍在花193線道路旁草叢，鎮長龔文俊（右穿藍色球鞋）相當關切。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮一名老婦外出失聯多日，被人發現連人帶機車陳屍在花193線道路旁草叢，鎮長龔文俊（右穿藍色球鞋）相當關切。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮一名老婦外出失聯多日，被人發現連人帶機車陳屍在花193線道路旁草叢。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮一名老婦外出失聯多日，被人發現連人帶機車陳屍在花193線道路旁草叢。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮長龔文俊（左）也到現場關心。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮長龔文俊（左）也到現場關心。圖／玉里鎮公所提供

花蓮 獨居 監視器

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