國道2號西向12.6K死亡車禍 小貨車停路肩遭追撞 駕駛遭壓車底不治

國道2號西向12.6公里處今早發生一件死亡車禍，42歲田姓男子駕駛小貨車停在路肩，遭一旁外側車道由27歲葉男駕駛的大貨車撞擊，田受衝擊飛出、被壓在自己車底下，送醫不治；警方正在調查事故原因。

現場車流在上午7時許一度回堵5公里，經排除後，現已恢復正常通行。

國道警方今天5時41分許接獲通報，國道2號西向12.6公里處發生事故，立即派遣所屬巡邏車前往處理。

警方調查，葉姓男子駕駛營業大貨車行駛外側車道，疑因操作不當，撞擊停在外側路肩的自用小貨車肇事。

小貨車駕駛田男姓男子疑受衝擊飛出，消防到場時他被壓在小貨車下，送醫急救仍在上午7時15分宣告不治；葉姓男子則腳扭傷、未送醫。