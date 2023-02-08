國道2號西向12.6K死亡車禍 小貨車停路肩遭追撞 駕駛遭壓車底不治
國道2號西向12.6公里處今早發生一件死亡車禍，42歲田姓男子駕駛小貨車停在路肩，遭一旁外側車道由27歲葉男駕駛的大貨車撞擊，田受衝擊飛出、被壓在自己車底下，送醫不治；警方正在調查事故原因。
現場車流在上午7時許一度回堵5公里，經排除後，現已恢復正常通行。
國道警方今天5時41分許接獲通報，國道2號西向12.6公里處發生事故，立即派遣所屬巡邏車前往處理。
警方調查，葉姓男子駕駛營業大貨車行駛外側車道，疑因操作不當，撞擊停在外側路肩的自用小貨車肇事。
小貨車駕駛田男姓男子疑受衝擊飛出，消防到場時他被壓在小貨車下，送醫急救仍在上午7時15分宣告不治；葉姓男子則腳扭傷、未送醫。
警方對葉男酒測，酒測值為0，而田男經抽血檢測值換算是每公升0.165毫克，後續將由刑事組、龍潭分隊調查事故原因及肇責，全案依過失致死罪嫌偵辦。
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