桃園兩女鬧分手縱火案 女童母命危未脫險境

桃園市鄧姓女子與游姓女子昨天談判分手爭吵，鄧女疑拿出預藏汽油潑灑點燃，大火造成游女重傷命危、三歲女兒葬身火窟，今天上午游女仍在加護病房插管急救，有生命危險未脫險，醫囑近1、2天觀察期，大溪區三元里長黃永林啟動協助游家善政和尋求慰助。

26歲鄧女與30歲游女認識，一年多前，鄧女搬至游家同住，與游女、女童住在三樓鐵皮屋後方，起初兩女感情好，未料最近感情生變，游女提分手，與鄧女吵架，演變昨天兩女爭吵後，鄧女疑拿汽油潑灑點燃，造成女童葬身火窟，游女全身90%面積燒燙傷，目前在林口長庚醫院燒燙傷中心加護病房插管救治觀察中，有生命危險，鄧女和游父也燒傷送醫。