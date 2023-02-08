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桃園兩女鬧分手縱火案 女童母命危未脫險境
桃園市鄧姓女子與游姓女子昨天談判分手爭吵，鄧女疑拿出預藏汽油潑灑點燃，大火造成游女重傷命危、三歲女兒葬身火窟，今天上午游女仍在加護病房插管急救，有生命危險未脫險，醫囑近1、2天觀察期，大溪區三元里長黃永林啟動協助游家善政和尋求慰助。
26歲鄧女與30歲游女認識，一年多前，鄧女搬至游家同住，與游女、女童住在三樓鐵皮屋後方，起初兩女感情好，未料最近感情生變，游女提分手，與鄧女吵架，演變昨天兩女爭吵後，鄧女疑拿汽油潑灑點燃，造成女童葬身火窟，游女全身90%面積燒燙傷，目前在林口長庚醫院燒燙傷中心加護病房插管救治觀察中，有生命危險，鄧女和游父也燒傷送醫。
黃永林表示，游家在該里住了很久，游父、游母在附近開早餐店，平常與鄰居互動還好，這次鄰居大家都沒想到游女與鄧女的感情問題竟釀成火災，他昨晚前往游家關心，後續將詢問大溪區公所社會課尋求慰助及協助家屬善後。
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