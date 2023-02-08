快訊

大嬸台鐵狂鬧逼學生讓博愛座 黑帽男當眾下跪「別再吵了」

軍艦領港人／每年帶船入港上千次 不只引路也幫艦長心海羅盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／警察跪地擁抱身障女子 網友稱讚背後故事真暖心

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

「手可以借我一下嗎？」桃園市1名身障女子日前遺失錢包，身無分文在北捷先嗇宮站匝口徘徊，新北警方趕抵了解，掏腰包提供車資，路人見狀又塞了3千元請員警轉交。女子感動擁抱員警，旁觀民眾發現警察跪著，拍照貼上網分享暖心故事。

警方3日晚間9時許接獲報案，指稱1名身障人士在捷運站匝口外，神情落寞徘徊許久，需要協助。三重警分局二重派出所警員廖柏鈞、林柏勳隨後趕抵。

朱女說話語調顯得虛弱、徬徨，原來當天她獨自從桃園搭公車轉捷運到新莊辦事，返程進入捷運站才發現錢包遺失，在附近反覆尋找未果，代步車電量已快耗盡，加上身無分文，家裡無人可以幫忙，不知如何是好。

員警確認她有能力可以自行搭車，主動提供5百元車資，旁觀1名熱心婦人又塞了3千元請員警轉交，且不願留資料便離去，令朱女萬分感動，啜泣顫抖著詢問警員廖柏鈞：「手可以借我一下嗎？」

朱女感恩擁抱警員的瞬間，被其他路人拍照貼上臉書社團，網友發現警察是跪著給予愛的抱抱，紛紛留言表示很暖心。

民眾將警察跪地擁抱身障女子的照片分享到臉書社團，網友紛紛留言表示很暖心。圖／翻攝臉書我是三重人
民眾將警察跪地擁抱身障女子的照片分享到臉書社團，網友紛紛留言表示很暖心。圖／翻攝臉書我是三重人
民眾將警察跪地擁抱身障女子的照片分享到臉書社團，網友紛紛留言表示很暖心。圖／翻攝臉書我是三重人
民眾將警察跪地擁抱身障女子的照片分享到臉書社團，網友紛紛留言表示很暖心。圖／翻攝臉書我是三重人
民眾將警察跪地擁抱身障女子的照片分享到臉書社團，網友紛紛留言表示很暖心。圖／翻攝臉書我是三重人
民眾將警察跪地擁抱身障女子的照片分享到臉書社團，網友紛紛留言表示很暖心。圖／翻攝臉書我是三重人

捷運 警察 桃園

延伸閱讀

整理包／2月1日新制上路！耗水費開徵、家電換新補助搭配退稅領5千 這市醫療補助最高3萬

影／身障婦待超商整日未歸 女警這妙招她起身了

春節尾聲探訪身障朋友 陳其邁指將增闢據點提升服務

新北一家四口三人成乾屍獨留失智父 社會局將協助安置

相關新聞

影／畫面曝光！化學槽車遭砂石車撞翻 網：學長對決

新竹市香山區西濱路、香山聯絡道7日上午發生交通事故，車禍畫面曝光，畫面中可看到一輛載送液態氮的化學槽車左轉時，被後方一輛...

花蓮老婦騎車外出取水3天未歸 尋獲時已遭機車壓身亡

花蓮縣玉里鎮一名77歲獨居林姓老婦，本月5日騎機車外出取水後失去聯繫，外地親屬趕回家報案，警方及在地民眾協力，7日在距婦...

國道2號西向12.6K死亡車禍 小貨車停路肩遭追撞 駕駛遭壓車底不治

國道2號西向12.6公里處今早發生一件死亡車禍，42歲田姓男子駕駛小貨車停在路肩，遭一旁外側車道由27歲葉男駕駛的大貨車...

桃園兩女鬧分手縱火案 女童母命危未脫險境

桃園市鄧姓女子與游姓女子昨天談判分手爭吵，鄧女疑拿出預藏汽油潑灑點燃，大火造成游女重傷命危、三歲女兒葬身火窟，今天上午游...

影／警察跪地擁抱身障女子 網友稱讚背後故事真暖心

「手可以借我一下嗎？」桃園市1名身障女子日前遺失錢包，身無分文在北捷先嗇宮站匝口徘徊，新北警方趕抵了解，掏腰包提供車資，...

新北永和大樓9樓火警 多人預防性送醫

新北市永和區中正路583號一棟社區大樓9樓，今天早上8點43分發生火警，火勢猛烈，消防隊獲報，立刻出動雲梯車滅火，一度撲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦