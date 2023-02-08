影／警察跪地擁抱身障女子 網友稱讚背後故事真暖心

「手可以借我一下嗎？」桃園市1名身障女子日前遺失錢包，身無分文在北捷先嗇宮站匝口徘徊，新北警方趕抵了解，掏腰包提供車資，路人見狀又塞了3千元請員警轉交。女子感動擁抱員警，旁觀民眾發現警察跪著，拍照貼上網分享暖心故事。

警方3日晚間9時許接獲報案，指稱1名身障人士在捷運站匝口外，神情落寞徘徊許久，需要協助。三重警分局二重派出所警員廖柏鈞、林柏勳隨後趕抵。

朱女說話語調顯得虛弱、徬徨，原來當天她獨自從桃園搭公車轉捷運到新莊辦事，返程進入捷運站才發現錢包遺失，在附近反覆尋找未果，代步車電量已快耗盡，加上身無分文，家裡無人可以幫忙，不知如何是好。

員警確認她有能力可以自行搭車，主動提供5百元車資，旁觀1名熱心婦人又塞了3千元請員警轉交，且不願留資料便離去，令朱女萬分感動，啜泣顫抖著詢問警員廖柏鈞：「手可以借我一下嗎？」