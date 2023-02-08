影／賺百萬先繳97萬保證金才能領？警阻詐司機不相信

台中市六旬林姓司機上周要到銀行匯款7萬元，但行員發現，他欲匯款帳戶已被警示，因此通知警方到場阻詐，但林面對警方勸阻，態度仍十分堅決，頻說「我知道」，堅稱是金管會要求繳交97萬元保證金，才能領回數百萬獲利，因警方、行員苦口婆心，林才放棄匯款。

第二警分局文正所警員葉旻傑、警專實習生謝承恩，3日上午10時許，接獲國泰世華銀行通報，林姓計程車司機（68歲）疑陷入歹徒投資詐騙的陷阱，要匯款7萬元到不明帳戶內，因行員發現，該帳戶已在北部被通報為警示帳戶，所以通知警方到場阻詐。

面對警方勸阻，林男的態度堅決，頻頻向警方表示「我知道」，強調因自己投資的方案，已獲利數百萬元，遭到金管會監管，所以需要匯款97萬元才能領回獲利，所以他才會先匯款7萬元。

眼見林男不相信警方所述，行員也一起加入阻詐行列，也跟林男強調，他欲匯款的帳戶，已在北部被警示，顯然已有民眾被詐騙，在警員、行員不斷說明之下，林男才說了一聲「謝謝」，打消匯款念頭。

第二警分局長楊川提醒，欲投資務必尋求正當管道，避免遭詐騙集團趁虛得利，若遇陌生人加好友，或是被拉進投資教學群組，務必保持警戒心，有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，並特別強調，政府機關絕不會有收取保證金或要求匯款等行為，民眾若有疑慮也可撥打165求證，避免遭詐騙。