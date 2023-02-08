快訊

星雲大師晚年頻進出醫院洗腎！糖尿病患「3要」遠離洗腎 6日常行為也很傷腎

台大慣老闆／醫學院教授求績效狠砍年薪 博士生壓力大到看身心科

LINE又壞了？語音電話完全沒通知 苦主全崩潰：被女友罵死

中警護台中北屯安寧 才1個多月已通報166件噪音車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局所轄的北屯區，人口數眾多，已有29.6萬之數，預計今年突破30萬人，不過隨著人口增加，噪音車也成轄區問題，分局從今年以來，與環保局等單位，執行聯合稽查，落實噪音車通報，今年一來，僅1個多月時間，就已通報166輛噪音車，希望還靜於民。

第五警分局表示，取締噪音車雖非警察業務，但本於行政一體，除持續加強區域聯防嚴守轄境，在重劃區廣設路口監視器，落實測速照相、噪音車通報外，並與環保局、監理站聯合執行「環警監聯合稽查」及「聲音監測測照」，加強查訪改裝車輛聚集處所，對改裝車主到府訪談約制，今年迄今（截至2月8日止），一共通報166件噪音車，有效遏止噪音車，避免噪音擾民的發生。

五分局說，市警局長李文章上任後，對於治安、交安十分重視，尤其是民眾苦惱的噪音車問題，分局長陳松寅接任後，劍及履及，針對所轄北屯區運用各項措施加強取締通報，要遏止噪音。

陳松寅說，居住安寧權是人格法益中的一環，也是目前已開發國家立法保障之權益，取締噪音車並不是目的，而是希望噪音車主能理性尊重，讓居民有一個安寧的居住環境，才是我們的終極目標。

台中北屯人口數破29萬，衍生噪音車問題，第五警分局加強查緝，今年已通報166輛噪音車。圖／第五警分局提供
台中北屯人口數破29萬，衍生噪音車問題，第五警分局加強查緝，今年已通報166輛噪音車。圖／第五警分局提供
台中北屯人口數破29萬，衍生噪音車問題，第五警分局加強查緝，今年已通報166輛噪音車。圖／第五警分局提供
台中北屯人口數破29萬，衍生噪音車問題，第五警分局加強查緝，今年已通報166輛噪音車。圖／第五警分局提供

噪音 車主 警察 台中市

延伸閱讀

隋棠被控噪音擾鄰挨告！律師林智群提2處理方式　喊話：真的要體諒一下

噪音被控是惡鄰！隋棠曾曝家中裝潢　這設計成關鍵問題

車子太臭了！警攔檢通報環保局稽查罰6萬元

孩子嬉戲噪音擾鄰遭控是惡鄰　隋棠一句話讓鄰居心寒提告

相關新聞

影／畫面曝光！化學槽車遭砂石車撞翻 網：學長對決

新竹市香山區西濱路、香山聯絡道7日上午發生交通事故，車禍畫面曝光，畫面中可看到一輛載送液態氮的化學槽車左轉時，被後方一輛...

中警護台中北屯安寧 才1個多月已通報166件噪音車

台中市第五警分局所轄的北屯區，人口數眾多，已有29.6萬之數，預計今年突破30萬人，不過隨著人口增加，噪音車也成轄區問題...

發出巨響！男子酒駕保時捷 台中街頭連撞兩車起火

台中市太平區李姓男子清晨酒後駕駛保時捷休旅車，連撞兩車後起火的交通事故，李的轎車車頭起火燃燒幾乎全毀，酒測值達每公升0....

離職員工惡搞？陽信銀客戶網銀遭鎖

陽信銀行多名客戶的網路銀行，日前接連遭人輸入錯誤帳號密碼，網銀啟動保護機制鎖住帳戶，銀行調查發現是同一個ＩＰ所為；警方已...

路中跳舞又衝撞警車 警開8槍逮人

六十三歲吳姓男子昨天下午在苗栗三義水美街路中央跳舞，警方到場取締，吳兩度拒捕還開車衝撞警車，被員警開八槍，最後翻車落網；...

別躲了！失聯移工「這天之前」快到案 罰鍰將增15倍

越南籍移工阿方離開原工作後，想找工作但四處碰壁，同國籍的移工情侶檔阿心、阿明最近有了「愛的結晶」，兩人約定返國結婚，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦