中警護台中北屯安寧 才1個多月已通報166件噪音車

台中市第五警分局所轄的北屯區，人口數眾多，已有29.6萬之數，預計今年突破30萬人，不過隨著人口增加，噪音車也成轄區問題，分局從今年以來，與環保局等單位，執行聯合稽查，落實噪音車通報，今年一來，僅1個多月時間，就已通報166輛噪音車，希望還靜於民。

第五警分局表示，取締噪音車雖非警察業務，但本於行政一體，除持續加強區域聯防嚴守轄境，在重劃區廣設路口監視器，落實測速照相、噪音車通報外，並與環保局、監理站聯合執行「環警監聯合稽查」及「聲音監測測照」，加強查訪改裝車輛聚集處所，對改裝車主到府訪談約制，今年迄今（截至2月8日止），一共通報166件噪音車，有效遏止噪音車，避免噪音擾民的發生。

五分局說，市警局長李文章上任後，對於治安、交安十分重視，尤其是民眾苦惱的噪音車問題，分局長陳松寅接任後，劍及履及，針對所轄北屯區運用各項措施加強取締通報，要遏止噪音。