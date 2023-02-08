發出巨響！男子酒駕保時捷 台中街頭連撞兩車起火

台中市太平區李姓男子清晨酒後駕駛保時捷休旅車，連撞兩車後起火的交通事故，李的轎車車頭起火燃燒幾乎全毀，酒測值達每公升0.97毫克，所幸他和另兩位駕駛都僅受輕傷未送醫，肇事原因偵辦中。

據指出，李姓男子（26歲）今天清晨5時56分酒後駕駛保時捷休旅車回家，他由市區沿中山路四段往太平方向行駛，先在新平派出所前的環中路口擦撞前方張姓男子的小貨車，失控後又與對向陳姓男子駕駛之小貨車發生碰撞。偵訊後依公共危險罪依法偵辦，另兩車駕駛並無酒精反應。

據指出，碰撞發出極大聲響，李的休旅車前方引擎立即起火燃燒，車子幾乎全毀，所幸他在起火時及時離開車子，並未受傷，附近的中山消防分隊人員據報趕到後，隨即把火勢撲滅。

被撞的第一輛張姓貨車司機一度昏迷，頭部擦挫傷，第二輛貨車駕駛暈眩，但後來都因僅受輕傷沒有送醫，全案正由警方調查中。

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