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發出巨響！男子酒駕保時捷 台中街頭連撞兩車起火

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區李姓男子清晨酒後駕駛保時捷休旅車，連撞兩車後起火的交通事故，李的轎車車頭起火燃燒幾乎全毀，酒測值達每公升0.97毫克，所幸他和另兩位駕駛都僅受輕傷未送醫，肇事原因偵辦中。

據指出，李姓男子（26歲）今天清晨5時56分酒後駕駛保時捷休旅車回家，他由市區沿中山路四段往太平方向行駛，先在新平派出所前的環中路口擦撞前方張姓男子的小貨車，失控後又與對向陳姓男子駕駛之小貨車發生碰撞。偵訊後依公共危險罪依法偵辦，另兩車駕駛並無酒精反應。

據指出，碰撞發出極大聲響，李的休旅車前方引擎立即起火燃燒，車子幾乎全毀，所幸他在起火時及時離開車子，並未受傷，附近的中山消防分隊人員據報趕到後，隨即把火勢撲滅。

被撞的第一輛張姓貨車司機一度昏迷，頭部擦挫傷，第二輛貨車駕駛暈眩，但後來都因僅受輕傷沒有送醫，全案正由警方調查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市太平區清晨發生李姓男子酒後駕駛保時捷轎車連撞兩車的交通事故。圖／民眾提供
台中市太平區清晨發生李姓男子酒後駕駛保時捷轎車連撞兩車的交通事故。圖／民眾提供
台中市太平區清晨發生李姓男子酒後駕駛保時捷轎車連撞兩車的交通事故。圖／民眾提供
台中市太平區清晨發生李姓男子酒後駕駛保時捷轎車連撞兩車的交通事故。圖／民眾提供
李姓男子的轎車車頭起火燃燒幾乎全毀。圖／民眾提供
李姓男子的轎車車頭起火燃燒幾乎全毀。圖／民眾提供
李姓男子的轎車車頭起火燃燒幾乎全毀。圖／民眾提供
李姓男子的轎車車頭起火燃燒幾乎全毀。圖／民眾提供

休旅車 保時捷

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