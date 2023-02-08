消防夫妻勒索麥當勞7060萬卻稱遭施壓 檢曝「拿到錢可買車買房」對話

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，花6700元治療，夫婦利用職權查詢麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元，一審被依恐嚇取財未遂罪各判刑1年2月。因蔡聲稱遭和麥當勞友好的「副局長」施壓，台灣高等法院昨傳新北市消防局副局長陳崇岳作證，陳表示不認識麥當勞人士，僅建議蔡找消保官。

檢察官昨在法庭上揭露蔡曾和朋友說「拿到錢後可以買房買車，規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還」。

蔡一郎、黃櫻惠2017年3月30日晚上帶著5歲大的兒子到麥當勞土城裕民分店的遊戲區，兒子從溜滑梯末端出口攀爬左側護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。檢方起訴指出，蔡向麥當勞主管表明身分，並利用職務上可使用「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中交給麥當勞，索賠7060萬元。

蔡一郎在「賠償申請函」記載「本人以為該分店（指裕民店）等違規情事係屬個案，但後來發現貴公司其他多家分店也有前述違規情形，僅新北地區60餘家分店就有20多家（佔1／3 以上）有前述事項，全省數百家分店，實在不敢想像後續情形…，應會引發成後續重大社會關注案件…」蔡拒絕麥當勞賠償醫療費用和改善遊戲區缺失的條件，揚言若不答應，將對外公布或檢舉。之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。

蔡一郎稱後來表示，麥當勞若在2017年6月底前賠償，金額可降為6000萬元，其中500萬元可用餐券支付。麥當勞經營階層和負責處理的資深法務畏懼，向調查局桃園市調查處告發，蔡姓夫妻沒能得逞。

蔡姓夫妻有4個小孩，夫妻案發後停職，2020年離職，改從事消防公司的工作。高院2021年12月14日開庭時，蔡聲稱因此事得罪了和麥當勞關係好的「副局長」，決定離開公職，並表示「孩子在父母心中無價」，他才提出這個金額；蔡還說這數千萬對麥當勞來說「金額不會很大、九牛一毛」，也稱「達不到威嚇」。

為此，高院昨特地傳來副局長陳崇岳，陳表示當初是因台北市消防局副局長告知有起「義消」和麥當勞的糾紛，他擔心影響到消防形象才注意此事，後來才知當事人不是義消，而是預防科的隊員。陳說，根本不認識麥當勞方面的人，他也告知蔡一郎如小孩受傷，可透過消保官協助，且他僅見過蔡2次面，蔡也沒提求償金額或進度。

檢方提示在蔡一郎住處扣到的消防安全設備檢修申請書等資料，詢問陳一般民眾是否可以查閱？陳答稱這些並非網路公開資料。

辯護律師表示，一般老百姓不可能找台北市、新北市副局長層級的人申訴，會否形成壓力，應該由被告來回答；檢察官則認為整起事件與施壓無關，就是勒索。