KTV包廂唱歌起口角 男子遭國中同學持刀劃傷送醫
新北市板橋區一間連鎖KTV包廂今晚發生流血意外，同包廂酒醉客人疑似發生口角爭執，一名20歲男子遭國中同學涉嫌持折疊刀劃傷姆指見血，由救護車送醫後無大礙，兩名涉案男子為警方帶返所調查，明天將依傷害罪嫌依法送辦。
新北市板橋警方今晚9時11分獲報，位於板橋區館前西路一間連鎖KTV包廂內發生打架情事，警方出動快打部隊迅速到場，發現廖姓男子（21歲）右手大姆指遭利刃劃傷，約有一公分傷口，由救護人員送往板橋亞東醫院。
據了解，廖男今晚與國中同學黃姓男子（20歲）及王姓男子（21歲）三人相約到KTV唱歌，酒後疑似聊到學生時期的往事，發生口角爭執後進而動手，黃男涉嫌持折疊刀劃傷，所幸傷勢並不嚴重。
因廖男堅持提告，警方將黃男及王男二人帶返派出所了解事發經過情況，警詢後明天將黃男依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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