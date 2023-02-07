收驚一半突咬舌倒地掙扎 男子離奇死亡採檢體送驗
嘉義縣竹崎鄉26歲林姓男子因近來精神不濟吃不下飯，家人將他帶往附近宮廟祈福收驚，過程中林男突然要咬自己舌頭，家屬急忙阻止，林男在地上打滾掙扎，消防救護人員緊急協助送醫，仍不治死亡。今天上午檢警相驗林男沒有明顯外傷，懷疑係身體疾病原因，已採檢體送驗釐清。
據了解，近來家屬發現林男精神不濟常唸唸有辭，本月4日晚上8時左右不吃晚餐，家人於是帶往附近廟宇祈福收驚，不料過程中林男突然伸出舌頭要咬，家屬見狀上前阻止，並以毛巾裹住，林男不斷掙扎隨後倒地打滾失去意識，消防救護人員據報趕到現場施以CPR急救後送醫，林男仍延至9時18分不治死亡。家屬向警方表示，林男之前曾因心臟疾病就醫。
今天上午檢警相驗，林男沒有明顯外傷，懷疑係身體疾病等原因，採取檢體後送驗以確認死因。
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