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情殺嘉義女大生 凶手墜樓前訣別母「當沒我這兒子」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名汪姓男子疑與李姓女友發生爭執，昨天深夜在嘉義持刀攻擊李女，隨後連夜開車趕回桃園，傳訊跟家人道別，今凌晨在八德住處墜樓身亡；關於汪男墜樓案，桃園檢警今天下午相驗，確認死因為高處墜落，遺體已發還家屬。至於李女遇刺命案，則由嘉義檢警調查偵辦。

檢警調查，汪男（27歲）從事水電工，與同事合租社會住宅，收入尚能支應平時生活開銷。而汪男與李女交往約莫2、3個月，周遭友人只知李女偶爾週末會從在嘉義北上桃園陪伴，不知2人感情有問題，也不曾聽他抱怨李女，對於事件皆感意外。

據悉，汪男昨天深夜在嘉義持刀攻擊李女後，隨即開車趕回桃園，路上曾傳訊跟母親道別，內容提及「就當沒有我這個兒子」等語；桃園警方接獲嘉義警方協尋汪男，今凌晨在社宅地下室發現其車輛，但前往其住處敲門無人應答，調閱監視器後，發現他將車停好就搭電梯到頂樓，追到頂樓又未見其蹤影，始發現墜樓案。

桃園檢警今天下午相驗，確認汪男為墜樓死亡，家屬對死因也無意見，遺體已發還家屬辦理後事；據了解，汪男家屬雖知汪男與李女交往，但不知2人感情狀況如何，不清楚汪男為何要攻擊李女和輕生，確切原因有待嘉義檢警釐清。

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汪姓男子在嘉義持刀攻擊女友後，連夜趕回桃園，在八德住處墜樓身亡。記者陳俊智/翻攝
汪姓男子在嘉義持刀攻擊女友後，連夜趕回桃園，在八德住處墜樓身亡。記者陳俊智/翻攝

桃園 嘉義 命案 女友 情殺

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