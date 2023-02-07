他2次涉嫌拒捕遭開8槍活逮 苗警建請羈押地方頭痛人物
苗栗縣三義鄉地方頭痛人物吳姓男子，經常騷擾店家，今天涉嫌拒捕，警方開8槍逮人，先前他曾於去年5月在高雄市肇事逃逸，當地警方也開11槍，苗警將建請檢察官羈押。
63歲吳姓男子今天下午2點半車停在三義鄉水美街中間，並跳舞影響交通，警方據報趕往取締，吳男駕車逃離，員警尾隨至吳男八股路住處，吳2次涉嫌拒捕，開車衝撞警車並翻覆，員警擊破車窗逮人，過程中3名警員及吳男擦挫傷，其中1名警員玻璃割傷送醫包紮，均無大礙。
警方查出，吳男昨天涉嫌騷擾三義知名麵館被逮，檢察官2萬元交保，另於去年5月18日涉嫌滋擾觀光業者，警方蒐證後報請檢察官核發拘票，他藏匿到高雄市，5月19日開車在高雄路竹區涉嫌肇事逃逸，拒捕一路逃竄，警方沿路追緝共開11槍，吳男在國道3號自撞護欄停下被逮。
警方指出，吳男是頭痛人物，經常無故滋擾地方，一些業者不堪其擾，全案將依妨害公務罪嫌處理，並建請檢察官羈押，強調不容許任何暴力事件發生，民眾隨時可以通報轄區派出所或撥打110請求警方到場了解，杜絕犯罪情事，以維護良好的居住環境。
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