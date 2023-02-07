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外側迴轉撞上曳引車？大貨車車頭全毀 他命大只受輕傷
高雄燕巢區國道十號燕巢交流道下，今天下午發生兩輛砂石車碰撞事故，38歲謝姓男子駕駛載運砂石的貨車迴轉時，直接撞上同向60歲許姓男子駕駛的曳引車後車斗，導致謝男車輛車頭全毀，車門還與原車分離卡在另輛車上，所幸，謝只有腳部擦傷，送醫無大礙，詳細事故原因，仍待釐清。
這起事故發生於今天下午3時15分許，謝男駕駛大貨車沿嘉保路南往北向外側車道行駛，要迴轉時，導致同向行駛的曳引車閃避不及，導致兩車發生碰撞，大貨車直接撞上曳引車車斗。
事故當下，大貨車車頭全毀，車門還與原車分離卡曳引車車斗，現場畫面相當駭人，所幸，謝男只有腳部擦傷，送醫治療後，無大礙；初步了解，雙方駕駛都無酒駕，詳細事故原因仍待釐清。
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