外側迴轉撞上曳引車？大貨車車頭全毀 他命大只受輕傷

高雄燕巢區國道十號燕巢交流道下，今天下午發生兩輛砂石車碰撞事故，38歲謝姓男子駕駛載運砂石的貨車迴轉時，直接撞上同向60歲許姓男子駕駛的曳引車後車斗，導致謝男車輛車頭全毀，車門還與原車分離卡在另輛車上，所幸，謝只有腳部擦傷，送醫無大礙，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生於今天下午3時15分許，謝男駕駛大貨車沿嘉保路南往北向外側車道行駛，要迴轉時，導致同向行駛的曳引車閃避不及，導致兩車發生碰撞，大貨車直接撞上曳引車車斗。