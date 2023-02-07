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天人永隔！婦騎電動車自撞號誌桿 15歲子目睹母身亡

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄52歲曾姓女子騎著電動機車載著15歲的兒子，今天下午行經大樹區台29線靠近佛光山的溪埔路段，不明原因自撞路旁號誌桿，導致曾女倒地當場失去呼吸心跳，警消獲報到場，人已明顯死亡。在後座的兒子則是全身多數擦挫傷，目前送醫救治，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天下午2時許，曾女騎機車載著兒子行經台29線靠近佛光山的溪埔路段，不明原因車輛右偏自撞號誌桿。雖兩人都有戴安全帽，但疑因衝擊力道過大，人車倒地，車殼碎裂，地上散落大量零件。

事故當下，曾女受重傷昏迷，警消獲報到場時，已明顯死亡，未送醫交由警方處理；後座的兒子頭部撕裂傷、意識清醒，目前送醫救治。

據悉，死者家住旗山，未料，在前往大樹途中發生憾事，讓母子天人永隔，詳細事故原因仍待釐清。

高雄52歲曾姓女子騎著電動機車載著15歲的兒子，今天下午行經大樹區台29線靠近佛光山的溪埔路段，不明原因自撞路旁號誌桿，車殼全被撞爛。圖／讀者提供
高雄52歲曾姓女子騎著電動機車載著15歲的兒子，今天下午行經大樹區台29線靠近佛光山的溪埔路段，不明原因自撞路旁號誌桿，車殼全被撞爛。圖／讀者提供
高雄52歲曾姓女子騎機車載著15歲的兒子，今天下午行經大樹區台29線靠近佛光山的溪埔路段，不明原因自撞路旁號誌桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄52歲曾姓女子騎機車載著15歲的兒子，今天下午行經大樹區台29線靠近佛光山的溪埔路段，不明原因自撞路旁號誌桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄52歲曾姓女子騎機車載著15歲的兒子，今天下午行經大樹區台29線靠近佛光山的溪埔路段，不明原因自撞路旁號誌桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄52歲曾姓女子騎機車載著15歲的兒子，今天下午行經大樹區台29線靠近佛光山的溪埔路段，不明原因自撞路旁號誌桿。記者陳弘逸／翻攝

兒子 佛光山

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