影／沒照顧確診者也領獎勵金 南投仁愛之家遭調查

南投縣仁愛之家防疫獎勵金發放有問題，南投縣社勞處接獲檢舉，仁愛之家40名員工，共38人申請防疫獎勵金163萬多元，卻傳出以少報多、甚至根本沒照護也領錢，社勞處今天到仁愛之家調查，初步查出有4人沒有實際從事防疫照顧工作，卻支領17萬元獎金，將等全案調查後，函送南投地檢署偵辦。

財團法人南投仁愛之家是民國47年成立的社會福利服務機構，以收容貧苦無依者為主。去年新冠肺炎疫情擴散，衛福部依據紓困振興特別條例，訂立衛生福利機構照顧護理人員及社會工作人員防疫獎勵金，對於生活照顧、護理及社工等三類工作人員發給獎勵金。

照顧服務員每人白班或小夜班3100元、大夜班3500元；護理人員每人每班5千元；社工每天達8小時5千元、超過4小時未達8小時2500元。

仁愛之家員工卻發現，有護理師並沒實際照顧確診者，卻能領獎勵金，有照顧確診者的獎金反而被扣走，對於員工疑問，仁愛之家都以衛福部和公司決定為由，而獎勵金沒有造冊也沒有簽名，有員工看不下去向社勞處檢舉。

社勞處今天派出6人到仁愛之家調查，仁愛之家照顧服務員24人、護理人員12人、社工員2人及2名行政主管。 仁愛之家依據去年5、6月班表，38人共申請163萬多元獎勵金。