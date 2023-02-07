快訊

影片曝光！隋棠放任孩子嬉鬧遭控惡鄰居 警聽聞聲響按鈴卻無人應門

他殺嘉義女大生後墜樓亡 今相驗家屬不願多談

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

27歲汪姓男子昨晚涉在嘉義市持械打死李姓女友，犯後開車北上回到桃園市八德區住處，從19樓高的頂樓墜下，遺體被發現卡在欄杆上，身首分離，今下午汪男的遺體送往中壢殯儀館相驗；檢警及法醫今下午3時30分許相驗，約30分鐘內完成，檢警及家屬低調並未多談，希望外界給予他們空間。

嘉義東區昨晚某停車場內有1對男女吵架，疑似感情糾紛，警方到場後發現1名李姓女子倒臥在停車場旁草地上，李女滿臉鮮血、傷勢嚴重送醫不治；警方調查涉嫌的汪男駕車返回桃園八德區後從19樓墜樓身亡。

據了解，汪男遺體倒掛在社區後花園欄杆上，頸部疑因受衝擊斷裂，死狀悽慘；檢方及法醫今下午3時30分相驗，約莫30分鐘後結束，檢警快步離去，不願透漏內容；汪男家屬神情哀傷，眼眶泛淚，面對媒體詢問相驗結果僅表示，他們剛經歷完這一切，不希望大家一直詢問，盼外界給予空間。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

27歲汪姓男子昨晚涉在嘉義市持械打死李姓女友，犯後開車北上回到桃園市八德區住處，從19樓高的頂樓墜下，遺體被發現卡在欄杆上，身首分離，今下午汪男的遺體送往中壢殯儀館相驗。記者翁唯真／攝影
27歲汪姓男子昨晚涉在嘉義市持械打死李姓女友，犯後開車北上回到桃園市八德區住處，從19樓高的頂樓墜下，遺體被發現卡在欄杆上，身首分離，今下午汪男的遺體送往中壢殯儀館相驗。記者翁唯真／攝影
汪男家屬今相驗結束，面對媒體詢問低調不願多談，盼外界給予空間。記者翁唯真／攝影
汪男家屬今相驗結束，面對媒體詢問低調不願多談，盼外界給予空間。記者翁唯真／攝影

桃園 嘉義 停車場

延伸閱讀

嘉義女大生情殺遇害 大學老師：寒假前曾說壓力大

獨／桃園化妝品驗出禁藥成分 消保官協調創新賠償機制

嘉義女大生情殺案雙方皆亡 檢方續查真相

嘉義情殺男畏罪墜樓死 女大生慘遭掐脖、左胸中12刀亡

相關新聞

隋棠放任孩子嬉鬧遭控惡鄰居 警聽聞聲響按鈴卻無人應門

藝人隋棠一家遭鄰居控訴，家中孩童跑跳吵鬧妨害安寧，轄區警方介入到場，仍聽聞些微聲響，上門按鈴未獲回應，遂告知報案人權益，...

陽信銀行10多名客戶網銀遭鎖住 疑離職員工惡搞

陽信銀行日前發現10多名客戶的網路銀行，遭不明人士輸入多次帳號密碼錯誤，網銀遭鎖定，並查出不明人士來自同一個IP，疑似是...

高雄吊車出包翻覆 駕駛傷重不治一人還在搶救

高雄市仁武區永愛街今天中午一處工地發生工安意外，44歲金姓男子駕駛的吊車滿載鷹架，疑因外伸撐座展開至最大極限位置，造成車...

影／沒照顧確診者也領獎勵金 南投仁愛之家遭調查

南投縣仁愛之家防疫獎勵金發放有問題，南投縣社勞處接獲檢舉，仁愛之家40名員工，共38人申請防疫獎勵金163萬多元，卻傳出...

他殺嘉義女大生後墜樓亡 今相驗家屬不願多談

27歲汪姓男子昨晚涉在嘉義市持械打死李姓女友，犯後開車北上回到桃園市八德區住處，從19樓高的頂樓墜下，遺體被發現卡在欄杆...

男子路中跳舞又駕車衝撞警車 遭警連開8槍制止

63歲吳姓男子今午2點多在苗栗縣三義鄉水美街的路中跳舞影響交通，警方據報趕到現場，但對方隨即駕車逃離，員警開巡邏車保持距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦