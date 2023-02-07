他殺嘉義女大生後墜樓亡 今相驗家屬不願多談

27歲汪姓男子昨晚涉在嘉義市持械打死李姓女友，犯後開車北上回到桃園市八德區住處，從19樓高的頂樓墜下，遺體被發現卡在欄杆上，身首分離，今下午汪男的遺體送往中壢殯儀館相驗；檢警及法醫今下午3時30分許相驗，約30分鐘內完成，檢警及家屬低調並未多談，希望外界給予他們空間。

嘉義東區昨晚某停車場內有1對男女吵架，疑似感情糾紛，警方到場後發現1名李姓女子倒臥在停車場旁草地上，李女滿臉鮮血、傷勢嚴重送醫不治；警方調查涉嫌的汪男駕車返回桃園八德區後從19樓墜樓身亡。

據了解，汪男遺體倒掛在社區後花園欄杆上，頸部疑因受衝擊斷裂，死狀悽慘；檢方及法醫今下午3時30分相驗，約莫30分鐘後結束，檢警快步離去，不願透漏內容；汪男家屬神情哀傷，眼眶泛淚，面對媒體詢問相驗結果僅表示，他們剛經歷完這一切，不希望大家一直詢問，盼外界給予空間。

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