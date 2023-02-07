男子路中跳舞又駕車衝撞警車 遭警連開8槍制止

63歲吳姓男子今午2點多在苗栗縣三義鄉水美街的路中跳舞影響交通，警方據報趕到現場，但對方隨即駕車逃離，員警開巡邏車保持距離尾隨到男子住處前，不料對方竟加油門意圖數度衝撞員警及巡邏車，警方連開8槍，男子的車在衝撞過程翻覆，將他逮捕，全案現由警方調查中。

警方初步調查，吳姓男子昨天曾到三義一家知名麵館騷擾，被帶回法辦並以2萬元交保，不料今天下午2點半左右，他跑到三義水美的道路中間跳舞，苗栗警分局三義分駐所接獲報案，到場發現 是吳姓男子。

但他隨即駕車逃離，警方在後方保持距離尾隨直至對方將車停在住家前，未料吳姓男子突踩油門意圖衝撞員警及巡邏車，三義所警員陳永斌持槍依序朝男子的轎車左後輪射擊2發、左前輪2槍，但他 仍不願下車受檢，並倒車意圖衝撞，隨後朝銅鑼方向逃逸。

三義所警員陳冠彣、蔡煥元騎警用巡邏機車尾隨至三義鄉八股路，吳姓男子又再度衝撞警員騎的警用機車，但失控翻覆，員警為安全起見，再朝男子的轎車右後輪開了4槍，隨後上前擊破車窗後將他逮捕。