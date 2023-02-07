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桃園兩女鬧分手縱火燒死女童 檢方勘驗：9日解剖查明

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區今天爆發兩女感情糾紛爆發縱火命案，30歲游姓女子與26歲鄧姓女子兩人鬧分手爆發激烈爭吵，鄧女拿出預藏汽油潑灑家具縱火，大火造成游女3歲女兒燒成焦屍，鄧女及游女父親灼傷，桃園地檢署檢察官今天下午現場勘驗，指示9日相驗解剖女童屍體查明死因和起火原因。

大溪警方調查，游女與前夫離婚後，獨自帶著3歲女兒回大溪父母娘家居住，游女兩年前結識鄧女交往，一年多前，鄧女搬至游家同居，游、鄧兩女疑因感情不和，游女要求分手，鄧女不同意，爆發激烈爭吵。

鄧女疑似拿出預藏汽油潑灑家具火引燃大火，造成游女3歲女兒葬身火窟燒成焦屍，游女全身90%面積2-3度燒燙傷嚴重轉長庚燒燙傷中心急救，鄧女全身30%面積2-3度燒燙傷送醫治療，游女父親（55歲）衝人火場欲救外孫女遭火灼傷手、頸送醫無大礙，

檢察官由警方陪同現場勘驗，發現女童燒成焦屍碳化現象頗為不捨，他指示警方仔細調查游女、鄧女關係，好好查明釐清縱火原因，預定9日周四相驗解剖女童屍體查明死因。

游姓女童的生父、外祖父包紮手頸傷口與女童外祖母等3人都趕到現場等候，3人神情哀戚，對於大火及女童燒死不幸，女童生父難過不發一語。

大溪區三元里長黃永林及鄰居也在場關心，鄰居說，游女父母一家人在此地住20多年，在附近經營一家早午餐店，游女父母早上做生意，下午交由游女看店，後來看到鄧女住進游家，裝扮穿著如同「小男生」，鄰居都以「小男生」稱呼，感覺兩女感情很好，女童很乖，游女很少與鄰居互動。一名鄰居更說，甚至聽到女童「會叫爸爸抱抱」，起初沒想到小男生竟是女性。

桃園市大溪區民宅大火3歲女童慘死，檢方勘驗時，女童生父（左一 ）、外婆（左三藍衣）十分難過。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區民宅大火3歲女童慘死，檢方勘驗時，女童生父（左一 ）、外婆（左三藍衣）十分難過。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區民宅大火3歲女童慘死，檢察官現場勘驗指示，9日相驗解剖查明縱火及死因。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區民宅大火3歲女童慘死，檢察官現場勘驗指示，9日相驗解剖查明縱火及死因。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區民宅大火3歲女童慘死，檢方勘驗時，外婆（著藍衣者）十分難過。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區民宅大火3歲女童慘死，檢方勘驗時，外婆（著藍衣者）十分難過。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區民宅大火3歲女童慘死，檢方勘驗時，女童外公（右一 紅衣）、外婆（右三藍衣）十分難過。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區民宅大火3歲女童慘死，檢方勘驗時，女童外公（右一 紅衣）、外婆（右三藍衣）十分難過。記者曾增勳／攝影

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