桃園兩女鬧分手縱火燒死女童 檢方勘驗：9日解剖查明

桃園市大溪區今天爆發兩女感情糾紛爆發縱火命案，30歲游姓女子與26歲鄧姓女子兩人鬧分手爆發激烈爭吵，鄧女拿出預藏汽油潑灑家具縱火，大火造成游女3歲女兒燒成焦屍，鄧女及游女父親灼傷，桃園地檢署檢察官今天下午現場勘驗，指示9日相驗解剖女童屍體查明死因和起火原因。

大溪警方調查，游女與前夫離婚後，獨自帶著3歲女兒回大溪父母娘家居住，游女兩年前結識鄧女交往，一年多前，鄧女搬至游家同居，游、鄧兩女疑因感情不和，游女要求分手，鄧女不同意，爆發激烈爭吵。

鄧女疑似拿出預藏汽油潑灑家具火引燃大火，造成游女3歲女兒葬身火窟燒成焦屍，游女全身90%面積2-3度燒燙傷嚴重轉長庚燒燙傷中心急救，鄧女全身30%面積2-3度燒燙傷送醫治療，游女父親（55歲）衝人火場欲救外孫女遭火灼傷手、頸送醫無大礙，

檢察官由警方陪同現場勘驗，發現女童燒成焦屍碳化現象頗為不捨，他指示警方仔細調查游女、鄧女關係，好好查明釐清縱火原因，預定9日周四相驗解剖女童屍體查明死因。

游姓女童的生父、外祖父包紮手頸傷口與女童外祖母等3人都趕到現場等候，3人神情哀戚，對於大火及女童燒死不幸，女童生父難過不發一語。