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「媽媽來了」 母工作獨留2歲女童在車內將開罰
宜蘭34歲張姓女子忙於工作，今天上午將2歲多的女兒留在車上，停靠在冬山鄉永興路旁。網友見狀將其PO上臉書社團，並報警處理，警方通知張女到場，開車門後所幸女童安全健康，警方依道路交通管理處罰條例舉發，並通報縣府社會處。
今天早上9時50分許，網友在臉書社團PO文，稱順安農會門口停了1輛車，農會小姐出來看了3次，網友以為是門鎖住，就近確認才發現竟有女童待在車內，報警處理並詢問是否有人知道車主聯繫方式。
警方表示，接到報案後趕往現場，透過車牌聯繫車主，女童多次叫喚「媽媽」、「媽媽來了」，警員以言語安撫她「媽媽等下就來了」。張女到場後，打開車門確認女童狀況良好，表示家中沒有其他人可以照顧小孩，「剛剛在工作」，才將小孩放在車上。
警方指出，張女已觸犯道路交通管理處罰條例31條第4項，對6歲以下兒童，單獨留置於車內，警方將處3000元罰鍰，施以4小時道安講習，並依兒童及少年福利與權益保障法，通報縣府社會處處置。
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