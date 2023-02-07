和死神搶人！新北兩男無呼吸心跳 警消AED電擊送醫救回

新北市樹林區李姓男子家中如廁昏倒，失去生命徵象，救護人員AED電擊、CPR按壓患者成功救回。另起泰山區甘姓男子運動後昏倒失去生命徵象，同樣也是救護人員以AED電擊、CPR按壓患者，送醫後成功救回案例。新北市消防局表示，民眾、政府及醫療單位共同配合「生命之鍊」6個環節，就能搶救生命。

新北市第二救災救護大隊表示，去年（2022年）12月8日下午4時許，60歲甘姓男子，在泰山區公園路一處運動場內，結束慢跑時坐下喝水休息時，卻突然倒下沒有意識。其他跑友見狀，立即打電話向新北市消防局求助。

新北市消防局指揮中心獲報線上指派福營分隊前往，並由護理師教導跑友，對甘男施以CPR急救，直到救護人員到場接手急救，使用AED電擊2次接續CPR按壓，隨後協助送醫急救，成功救回甘男康復出院，並在今年1月親至福營消防隊表示感謝。

另件成功救回無生命徵象患者案件，是發生在第五救災救護大隊轄區，糖尿病患者李男（50歲）上個月（1月）13日下午1時35分左右，在新北市樹林區佳園路三段家中如廁，卻突然昏倒沒有呼吸心跳，李男胞兄發現趕緊聯繫消防隊派員前來協助。

119線上人員，同步指導家屬對患者實施CPR搶救，直到後續救護人員趕抵，用AED電擊2次接續CPR按壓，隨後協助送醫急救，成功恢復李男生命徵象，目前暫無生命危險，但仍在加護病房觀察治療。

新北市消防局表示，由「儘早求救（撥打119）」、「儘早實施CPR」、「儘早AED電擊去顫」、「儘早高級心臟救命術」、「醫院的整合復甦後照護」及「復原照護」6個環節所組成的「生命之鍊」透過民眾、政府及醫療單位一起配合，就能完整建構搶救生命。