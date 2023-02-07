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影／低溫勿緊閉門窗 台中一家四口一氧化碳中毒送醫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

日前寒流發揮，台中李先生一家四口洗完澡後，陸續出現頭暈、無力等症狀，緊急叫救護車送醫。衛福部豐原醫院表示，經醫師評估，4人為一氧化碳中毒，經高壓氧治療後，本月2日已順利出院，呼籲低溫來襲，住戶仍要開窗保持通風，避免憾事發生。

上月29日是農曆春節連假最後一天，寒流持續發威，台中市豐原區李姓一家四口門窗緊閉，造成空氣不流通，全家使用熱水器洗澡後，先是媽媽感到頭暈不適，接連其他家人也出現頭暈、頭痛症狀，趕緊撥打救護車送醫。

豐原醫院急診醫師抽血檢查，診斷為一氧化碳中毒，後來才知道連自行開車就醫的爸爸，其體內一氧化碳數值濃度也偏高而不自知。李先生說，家中有舊型熱水器，平日使用會記得開窗，但近日天氣寒冷，才緊閉窗戶，沒想到差點鑄成遺憾。

高壓氧中心主任陳明澤回憶，周日接到急診室撥來電話，「雖然一通電話沒了假期，但患者需把握黃金治療時間，立即啟動高壓氧小組作業」。

陳明澤解釋，一氧化碳中毒難以被人體察覺，又稱為｢隱形殺手｣，中毒的症狀會因中毒濃度、暴露時間而有不同。

中毒症狀較輕者，會出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、四肢無力等，然而當一氧化碳中毒症狀發生時，其實已經相當危險。病人應立即做高壓氧治療，將其毒性危害降至最低，減少腦部及心肺重要器官的併發症發生。

「預防勝於治療！」陳明澤強調，近年來絕大部分是室外型熱水器引起，民眾雖未將熱水器裝在屋內，但因陽台加裝窗戶，若忘記開窗、晾掛大量衣物，恐導致通風不良而等同於室內，以至於一氧化碳無法排出。

一旦懷疑是一氧化碳中毒，現場最重要的還是立即將門窗打開、讓空氣流通，盡速送醫，患者送抵醫院即接受高壓氧治療。

高壓氧中心主任陳明澤為患者進行高壓氧治療過程(圖中非新聞當事人)。圖／衛福部豐原醫院提供
高壓氧中心主任陳明澤為患者進行高壓氧治療過程(圖中非新聞當事人)。圖／衛福部豐原醫院提供
高壓氧小組成員替患者進行單倉高壓氧治療(圖中非新聞當事人)。圖／衛福部豐原醫院提供
高壓氧小組成員替患者進行單倉高壓氧治療(圖中非新聞當事人)。圖／衛福部豐原醫院提供

一氧化碳中毒 患者 頭痛

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