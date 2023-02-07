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嘉義女大生情殺遇害 大學老師：寒假前曾說壓力大
嘉義市一名李姓女大生，昨晚10時許被發現全身多處刀傷，倒臥住處附近停車場，送醫急救不治。警方查出疑是被她最近交往的汪姓男友刺殺，汪今凌晨疑已畏罪墜樓身亡。李女就讀的大學下午指出，女學生在校生活一切正常，但上學期末、寒假前，曾向同學提到「壓力大」，但並未透露原因。
學校說，女學生家長上午11時告知學校女學生不幸遭遇，學校啟動校安通報並慰問家屬，也說明會提供學生平安保險及急難救助協助。
校方說，女學生就讀該校財務金融系一年級，她的導師說，有同學反映她曾提到最近感覺壓力大，但當時是否已和汪姓男子交往則不得而知。
檢警上午相驗，發現李女的脖子有明顯勒痕，胸部有12處刀傷，且都集中在左側心臟附近，深及內臟，死亡原因是窒息或刀傷將於明天解剖。
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