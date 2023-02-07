陽信銀行10多名客戶網銀遭鎖住 疑離職員工惡搞
陽信銀行日前發現10多名客戶的網路銀行，遭不明人士輸入多次帳號密碼錯誤，網銀遭鎖定，並查出不明人士來自同一個IP，疑似是離職員工蓄意惡搞，今年2月初發文北市警察局士林分局，初步了解，陽信銀行若完成報案流程，全案將朝妨害電腦使用罪嫌偵辦中。
陽信銀行的網路銀行，客戶登入時輸入身分證字號、使用者代號、授權密碼和驗證碼等，若連續輸入錯誤3次，網銀隨即啟動保護機制鎖定帳戶，須本人臨櫃重新申請。
日前陽信銀行發現有10多名客戶網銀遭鎖定，雖未有金錢損失，但疑似查出遭同一個IP所為，懷疑可能是離職員工惡搞涉案。警方本月初接獲陽信銀行發文求助，士林警分局已要求陽信派人製作筆錄，若完成報案流程，將詢問網銀遭鎖定的10多人是否提告，全案將報請檢察官指揮，透過科技偵查IP反求，釐清是否是離職員工惡搞，或有無駭客攻擊可能，朝妨害電腦使用罪、偽造私文書罪偵辦。
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