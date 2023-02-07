高雄吊車出包翻覆 駕駛傷重不治一人還在搶救

高雄市仁武區永愛街今天中午一處工地發生工安意外，44歲金姓男子駕駛的吊車滿載鷹架，疑因外伸撐座展開至最大極限位置，造成車輛傾倒，不僅自己遭壓傷還，34歲的陳姓男工人也受波及；金男傷勢較重，送醫搶救後，於下午宣告不治。

這起事故發生於中午12時許，金男駕駛的吊車滿載鷹架，因吊掛過程中，未將拖板車的外伸撐座展開至最大極限位置，導致車體傾倒，造成車上鷹架滑落壓傷2人。

受波及的陳男頭部外傷、意識清楚，仍在醫院治療；金男傷勢較重，肢體骨折，當下陷入昏迷，到院前OHCA（到院前心肺功能停止），經搶救後，於下午1時44分許宣告不治。

對此，市府工務局表示，該施工場所應未有維護安全及防範危險的適當設備或措施，因違反建築法第63條規定，依法勒令停工，並通知營造廠商配合各單位調查，釐清確切原因，另函文通知建築物起、承、監造人限期改善，並負起後續應盡之責任。