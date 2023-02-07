新北疑車速過快過彎失控撞對向2車 肇車側翻2傷送醫

新北市泰山區陳姓貨車司機，今天上午駕車行經泰林路三段一個過彎處，疑因車速過快，整輛車失控衝到對向車道，迎面撞擊吳男、另名陳男所駕駛汽、機車。導致貨車人車側翻、陳姓騎士抛飛摔落在地，所幸陳姓兩人肢體擦挫傷，緊急協助送醫急救皆無大礙，肇事3人沒有酒駕，事故原因有待釐清。

經調查，陳姓男子（29歲）今天上午8時左右，駕駛一輛小貨車，行經新北市泰山區泰林路三段一個過彎處，才剛過師大林口校區門外，疑因車速過快，整輛貨車失控往右偏移，跨越中線往對向車道衝去。

當場撞擊吳男（39歲）、陳男（30歲）所駕駛的汽、機車，直到撞上水泥護欄才側翻止停，陳姓司機自行爬出脫困，陳姓騎士則人車摔飛落地，所幸兩人僅肢體多處擦挫傷（吳男無恙），緊急協助陳男兩人送醫急救，所幸沒有大礙。