新北疑車速過快過彎失控撞對向2車 肇車側翻2傷送醫
新北市泰山區陳姓貨車司機，今天上午駕車行經泰林路三段一個過彎處，疑因車速過快，整輛車失控衝到對向車道，迎面撞擊吳男、另名陳男所駕駛汽、機車。導致貨車人車側翻、陳姓騎士抛飛摔落在地，所幸陳姓兩人肢體擦挫傷，緊急協助送醫急救皆無大礙，肇事3人沒有酒駕，事故原因有待釐清。
經調查，陳姓男子（29歲）今天上午8時左右，駕駛一輛小貨車，行經新北市泰山區泰林路三段一個過彎處，才剛過師大林口校區門外，疑因車速過快，整輛貨車失控往右偏移，跨越中線往對向車道衝去。
當場撞擊吳男（39歲）、陳男（30歲）所駕駛的汽、機車，直到撞上水泥護欄才側翻止停，陳姓司機自行爬出脫困，陳姓騎士則人車摔飛落地，所幸兩人僅肢體多處擦挫傷（吳男無恙），緊急協助陳男兩人送醫急救，所幸沒有大礙。
肇事現場，貨車卡住一個車道，車流嚴重回堵，直到上午10時37分左右路況排除恢復正常通行。肇事3人沒有酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言