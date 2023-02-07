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新北疑車速過快過彎失控撞對向2車 肇車側翻2傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區陳姓貨車司機，今天上午駕車行經泰林路三段一個過彎處，疑因車速過快，整輛車失控衝到對向車道，迎面撞擊吳男、另名陳男所駕駛汽、機車。導致貨車人車側翻、陳姓騎士抛飛摔落在地，所幸陳姓兩人肢體擦挫傷，緊急協助送醫急救皆無大礙，肇事3人沒有酒駕，事故原因有待釐清。

經調查，陳姓男子（29歲）今天上午8時左右，駕駛一輛小貨車，行經新北市泰山區泰林路三段一個過彎處，才剛過師大林口校區門外，疑因車速過快，整輛貨車失控往右偏移，跨越中線往對向車道衝去。

當場撞擊吳男（39歲）、陳男（30歲）所駕駛的汽、機車，直到撞上水泥護欄才側翻止停，陳姓司機自行爬出脫困，陳姓騎士則人車摔飛落地，所幸兩人僅肢體多處擦挫傷（吳男無恙），緊急協助陳男兩人送醫急救，所幸沒有大礙。

肇事現場，貨車卡住一個車道，車流嚴重回堵，直到上午10時37分左右路況排除恢復正常通行。肇事3人沒有酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

今天上午，新北市泰山區泰林路三段一個過彎處，發生3車碰撞，所幸現場2人擦挫傷送醫無礙，肇事原因則帶調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市泰山區泰林路三段一個過彎處，發生3車碰撞，所幸現場2人擦挫傷送醫無礙，肇事原因則帶調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市泰山區泰林路三段一個過彎處，發生3車碰撞，所幸現場2人擦挫傷送醫無礙，肇事原因則帶調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市泰山區泰林路三段一個過彎處，發生3車碰撞，所幸現場2人擦挫傷送醫無礙，肇事原因則帶調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市泰山區泰林路三段一個過彎處，發生3車碰撞，所幸現場2人擦挫傷送醫無礙，肇事原因則帶調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市泰山區泰林路三段一個過彎處，發生3車碰撞，所幸現場2人擦挫傷送醫無礙，肇事原因則帶調查釐清。記者曾伯愷／翻攝

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