影／辛苦積攢的87萬現金未帶下車 北漂婦返鄉遺落公車幸尋回
在北部工作的屏東縣車城鄉蔡姓婦人，日前帶著裝著87萬元現鈔的背包搭乘屏東客運回老家，在車城鄉四重溪站下車後步行回到家，驚覺背包仍放車上，但不知公車去向，焦急向110報案求援；警方致電屏客，司機回報背包還在座位上，回程時物歸原主，婦人激動感謝說， 背包內的現金全是她多年省吃儉用、辛苦積攢的勞力汗水錢。
屏東恆春分局車城分駐所警員陳一平、董明坤日前接獲110報案，50歲蔡姓婦人稱其搭屏東客運到四重溪站下車時，背包不慎放在車上未拿下來，背包內現金多達80多萬元，著急不已。
警方到場找到蔡婦後，先安撫情緒，並進一步了解狀況，原來蔡姓女子是從北部返鄉探親，背包內的87萬元，是多年工作省吃儉用存下，步行返家時才驚覺背包遺落客運車上時，內心焦慮，因不知公車駛往何處，只好向警方求救。
警方表示，當下即致電屏東客運公司，先請客運公司聯繫司機，確認背包是否還在車上，不久傳回好消息，客運公司回電指背包仍在座位上，因公車是開往牡丹鄉旭海的班次，警方先請司機代為保管，等下午返程至四重溪站時交回，婦人清點無誤， 直向警方和司機道謝。
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