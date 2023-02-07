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高雄吊車沒固定好翻覆壓傷2人 勞工局勒令停工並開罰
高雄市仁武區永愛街一處工地發生工安意外，造成2人受傷送醫；勞工局初步調查，疑因拖板車的外伸撐座展開至最大極限位置，導致車輛傾倒釀成意外。對此，勞工局已勒令停工，並依法裁處。
這起事故發生於中午12時許，44歲金姓男子駕駛的吊車滿載鷹架，不明原因傾斜翻覆，造成金自己及另名34歲陳姓男工人壓傷；消防獲報後仁武、大昌分隊及鼎金分隊前往救援，將兩人送醫急救，陳男傷勢較輕，頭部外傷意識清楚。
勞工局初步調查，受傷兩人都為某工程承攬公司的工人，在從事吊掛鷹架作業時，因吊掛過程中，未將拖板車的外伸撐座展開至最大極限位置，導致車體傾倒，造成車上鷹架滑落壓傷2人。
對此，勞工局表示，將雇主依違反職業安全衛生法第6條第1項規定，勒令該作業場所停工，並依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰，同時派員辦理勞工相關慰助事宜。
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