快訊

病例連四降 今本土+2萬2980例 下降28.2%

國家隊到達土耳其了！特搜隊40人落地伊斯坦堡機場畫面曝光

王力宏贏了！官司打1年勝訴 索賠金額出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／板橋公寓陽台起火 員警持滅火器衝上樓滅火救嬤孫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區一間公寓3樓陽台昨天突然起火冒出濃煙，板橋警分局員警獲報到場，見情況緊急，先持樓下滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。消防人員隨後趕抵接手殘火處理，這起火警無人受困受傷，至於起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定調查。

新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨天下午2時30分突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，見3樓陽台已有濃煙冒出，二話不說先持放置在公寓1樓的滅火器往上衝，才上樓就聽到屋內有小孩急促呼救聲，趕緊以滅火品進行初期滅火，阻止火勢擴大，同時將屋內80多歲王姓婦人和3名不到10歲的孫女、孫子共4人，平安護送到屋外安全處。

新北消防局消防人員隨後趕抵火災現場，接手殘火處理，不排除是堆放在陽台的雜物起火。警方呼籲，居家四周不要堆積易燃物，屋內人員於察覺火災時，應立即循適當路徑避難，勿在起火屋內逗留，並且在離開火場後，不可再進入火場搶救財物或尋找家人，以維安全。

新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰（左）和凌立敖（右）獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰（左）和凌立敖（右）獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，後續由消防人員接手進行殘火處理。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，後續由消防人員接手進行殘火處理。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，持滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。記者王長鼎／翻攝

公寓 火災

延伸閱讀

法國10年來最致命火災 母親及7名子女身亡

濃煙過大男逃生遇阻「毛巾塞門縫」 台中大樓火警4人獲救

板橋溺水男屍「雙腳遭綑綁」 警察登門聯絡才發現遺書

獨／專科護理師反彈 衛福部長滅火：分科方式尚未定案

相關新聞

嘉義情殺男畏罪墜樓死 女大生慘遭掐脖、左胸中12刀亡

發生於昨天深夜的嘉義市疑似情殺案，李姓女大生送醫不治，今天檢警相驗，發現李女確診，死者脖子有勒痕、左胸有12處刀傷，且集...

高雄吊車翻覆車上鷹架壓傷2人 一人無生命跡象送醫搶救

高雄市仁武區永愛街一處工地發生工安意外，疑因44歲金姓男駕駛駕駛滿載鷹架的吊車不明原因傾斜翻覆，導致金男與另名34歲陳姓卸貨男工人遭壓傷。金男傷勢較重，肢體骨折重傷昏迷OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救中，詳細事故原因，仍待釐清。

男衝嘉義亂棒打死女友 桃園住處19樓墜下身首異處亡

27歲汪姓男子昨晚涉在嘉義市持械打死李姓女友，犯後開車北上回到桃園市八德區住處，從19樓高的頂樓墜下，遺體被發現卡在欄杆...

影／辛苦積攢的87萬現金未帶下車 北漂婦返鄉遺落公車幸尋回

在北部工作的屏東縣車城鄉蔡姓婦人，日前帶著裝著87萬元現鈔的背包搭乘屏東客運回老家，在車城鄉四重溪站下車後步行回到家，驚...

高雄吊車沒固定好翻覆壓傷2人 勞工局勒令停工並開罰

高雄市仁武區永愛街一處工地發生工安意外，造成2人受傷送醫；勞工局初步調查，疑因拖板車的外伸撐座展開至最大極限位置，導致車...

疑因天雨路滑闖禍 新北計程車載客撞斷路燈還波及BMW

劉姓男子昨天早上6點多，開計程車載客沿新店環河路往碧潭方向行駛，疑因天雨路滑，不慎自撞分隔島路燈基座，誇張的是，路燈整根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦