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影／板橋公寓陽台起火 員警持滅火器衝上樓滅火救嬤孫
新北市板橋區一間公寓3樓陽台昨天突然起火冒出濃煙，板橋警分局員警獲報到場，見情況緊急，先持樓下滅火器衝上樓滅火，平安救出嬤孫4人。消防人員隨後趕抵接手殘火處理，這起火警無人受困受傷，至於起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定調查。
新北市板橋區大觀路2段一間公寓3樓陽台昨天下午2時30分突然起火冒出濃煙，板橋警分局大觀派出所員警章翔杰和凌立敖獲報到場，見3樓陽台已有濃煙冒出，二話不說先持放置在公寓1樓的滅火器往上衝，才上樓就聽到屋內有小孩急促呼救聲，趕緊以滅火品進行初期滅火，阻止火勢擴大，同時將屋內80多歲王姓婦人和3名不到10歲的孫女、孫子共4人，平安護送到屋外安全處。
新北消防局消防人員隨後趕抵火災現場，接手殘火處理，不排除是堆放在陽台的雜物起火。警方呼籲，居家四周不要堆積易燃物，屋內人員於察覺火災時，應立即循適當路徑避難，勿在起火屋內逗留，並且在離開火場後，不可再進入火場搶救財物或尋找家人，以維安全。
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