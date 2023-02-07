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嘉義情殺男畏罪墜樓死 女大生慘遭掐脖、左胸中12刀亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

發生於昨天深夜的嘉義市疑似情殺案，李姓女大生送醫不治，今天檢警相驗，發現李女確診，死者脖子有勒痕、左胸有12處刀傷，且集中心臟附近，致死原因是勒斃或刀傷，擇定於明天上午解剖確認。

這起凶殺案發生於昨天深夜10時30分左右，警方據報趕到現場時，年約20歲女大生李女倒在停車場附近空地，涉案年約27歲汪姓男網友已駕車逃離現場，警方將滿身是血的李女緊急送醫，但仍不治。嘉義市警方聯絡桃園警方協助，趕至汪男桃園租屋處時，已墜樓身亡。

上午檢警相驗，發現李女的脖子有明顯勒痕，胸部有12處刀傷，且都集中在左側心臟附近，深及內臟，死亡原因是窒息或刀傷將於明天解剖。法醫發現李女新冠確診，因此將盡快解剖相驗。

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警方在男子車上的包包內查獲疑似凶刀的水果刀。 記者李宗祐／翻攝
警方在男子車上的包包內查獲疑似凶刀的水果刀。 記者李宗祐／翻攝

桃園 嘉義 情侶

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