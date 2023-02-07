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新北復康司機謊報身分 下秒跨橋護欄作勢跳河 背後有原因
新北市樹林區復康巴士吳姓司機為竊盜通緝犯，昨天下午他將車紅線違停在三興路上，見警趨前盤查，謊報身分受檢，不料遭警識破，他心虛拔腿逃跑，還跨越光華橋護欄作勢跳河。警安撫他近1小時，他才自行爬回路面讓警帶回，警詢後將他解送歸案。
經調查，吳姓男子（46歲）為復康巴士司機，去年8月24日因竊盜未依規定報到入監，遭法院法布通緝。他四處躲藏數月，昨天下午4時30分左右，將一輛車違停在新北市樹林區三興路紅線上。
樹林警方巡邏經過趨前盤查，未料，吳男竟謊報他人身分，被巡邏警發現，孰料，警正以無線電呼叫支援警網到場協助時，吳男心虛轉身拔腿衝向一旁公路，隨後跑至三興路光華橋跨越護欄作勢跳河。
員警尾後追抵，安撫吳男情緒勸他「不要傷害自己」，經過一個小時後，終於勸動吳男願意配合，自行爬回路面，結束一場虛驚。警方隨後帶回吳男偵辦，警詢後解送歸案。
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