新北復康司機謊報身分 下秒跨橋護欄作勢跳河 背後有原因

新北市樹林區復康巴士吳姓司機為竊盜通緝犯，昨天下午他將車紅線違停在三興路上，見警趨前盤查，謊報身分受檢，不料遭警識破，他心虛拔腿逃跑，還跨越光華橋護欄作勢跳河。警安撫他近1小時，他才自行爬回路面讓警帶回，警詢後將他解送歸案。

經調查，吳姓男子（46歲）為復康巴士司機，去年8月24日因竊盜未依規定報到入監，遭法院法布通緝。他四處躲藏數月，昨天下午4時30分左右，將一輛車違停在新北市樹林區三興路紅線上。

樹林警方巡邏經過趨前盤查，未料，吳男竟謊報他人身分，被巡邏警發現，孰料，警正以無線電呼叫支援警網到場協助時，吳男心虛轉身拔腿衝向一旁公路，隨後跑至三興路光華橋跨越護欄作勢跳河。