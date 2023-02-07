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台中男高鐵站講話大聲 警巡邏順風耳阻詐成功
台中捷運警察隊昨天在台中高鐵站巡邏時，聽到張姓男子持手機通話，講話略微大聲，而且警員聽到疑有「個資」、「欠費」的關鍵字，因此上前關心，才知張接獲不明人士電話，告知個資給盜用，所以想搭高鐵，直接前往新北市警局確定。警方得知後，告知是詐騙集團伎倆，成功阻詐。
台中市捷運警察隊第一分隊警員方鵬程、劉倚婷、賴震宇，昨天下午2時許，在台中高鐵站守望時，聽到張姓男子（50歲）神情慌張的在通電話，過程中談及「個資被盜用」、「積欠電話費」等關鍵字，警方認為張恐遭歹徒詐騙，因此上前關心。
張男看到警方後告知，他在家接到自稱台電公司的人員致電，告知他的個資被盜用在新北市的房屋申請用電，導致他名下積欠數萬元電費，後來對方又把電話轉接到新北市警局，還留下一名板橋分局的警員聯絡方式。
張男說，他想要直接搭車前往新北市確認，但捷運警察聽到後，認為是詐騙集團慣用伎倆，當場聯絡新北市警局，確認是騙局一場。經警方向張男說明後，張男才鬆了一口氣，也保住張男的血汗錢。
台中市捷運警察隊呼籲，詐騙集團雖花招百出，但不變的目的就是為了騙取民眾財物，如民眾接獲疑似詐騙集團的電話，請務必保持冷靜，並確實再次查證，不要輕易落入詐騙集團的話術而損失自己的荷包，如有任何問題請即撥打110或165反詐騙電話諮詢，警察將即時提供協助。
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