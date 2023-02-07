偷大貨車電瓶每個賣5百 口罩遮車牌居無定所終仍被逮

台南楊姓大貨車業者春節後發現車隊歸仁停車場2顆車用電瓶遭竊，再仔細察看共10顆電瓶不見。員警調閱監視器見竊嫌用口罩遮掩車牌載走電瓶。歸仁派出所警員林維剛調閱附近多條馬路監視器、鍥而不捨反覆比對車輛特徵，查出許姓男子涉案，不過他居無定所，查訪多日終於在歸仁中山路找到，上午移送法辦。

不過許姓嫌犯非常懂得自保，發現警方只有他兩次下手的監視器畫面，就只承認偷兩個電瓶，被害人報案其他8個電瓶也失竊、他都不承認是他幹的。員警問他電瓶都拿到哪裡去賣？他也推說忘記了，「只記得一個賣5百塊」。大貨車電瓶新品市價5千元以上。

警方找到的監視畫面顯示，嫌犯在停車場外來回多次觀察地形，確定沒有人在裡面後騎機車進入；不過監視器只有拍到他兩次偷電瓶的畫面，沒事犯案過程只有約1分鐘，其餘八個電瓶被偷嫌不承認，目前下落也不明。