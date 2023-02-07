影／利用地下室隔音 三重破獲地下天九牌賭場

新北市三重區1處藏匿在舊公寓地下室的天九牌賭場，都過完年了還不肯收手，警方請鄰居協助觀察何時賭客最多，另派員埋伏監控數日後，4日深夜持搜索票破門攻堅，查獲14人及賭資175萬餘元。

警方發現三重區重陽路一段60巷舊社區某公寓，時常有人出入屋後防火巷，經查訪，鄰居才說真的有看過不少陌生人，無論白天、黑夜都會在此戶民宅屋前屋後走動，但沒聽見過類似搓麻將噪音或吵雜人聲。

員警請鄰居持續協助觀察，並派員埋伏監控多日，4日深夜破門攻堅時，恰巧有1名男賭客從後巷走出，立即拔腿就跑，立刻追回逮捕。後續則在地下室破獲天九牌賭場，逮捕53歲負責人林女、13名賭客，查扣賭資174萬7400元、抽頭金1萬500元、監視器、賭具等證物。