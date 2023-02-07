投資20萬天天可賺5千？正妹誘網購貨物投資 大叔險中招

50歲呂姓男子在網路上認識暱稱「天晴」女網友，女網友慫恿呂前往網站上投資網購貨物，對方聲稱只要投資20萬元，售出就有高利潤，天天可賺取5000元。呂心動之下昨天到銀行要匯款20萬元，所幸行員關懷提問驚覺有異，通報警方勸阻，保住呂辛勞積蓄。

台南市警二分局海安派出所巡佐楊元林、警員黃揚傑，昨天下午1點多巡邏時接獲金華路某銀行行員通報，呂姓男子欲匯款20萬元，疑似遭到詐騙，請求警方派員到場。員警立即趕到銀行後，詢問呂匯款原因。

呂說，他在網路認識一名女網友，對方聲稱從事網路精品貨物買賣，目前只要投資20萬元販售精品貨物，即可賺取高額獲利，天天可領取現金5000元，他認為這很有賺頭，想跟進投資，對方還強調名額有限，如不盡速匯款，會白白損失賺錢機會。

警方勸呂說，這是詐騙集團的一貫伎倆，錢一匯出就沒了，甭說看到精品貨物，以後甚至會背上一屁股債，查詢投資網站，都沒有網站資料可循，呂才恍然大悟，打消匯款念頭。