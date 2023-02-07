投資20萬天天可賺5千？正妹誘網購貨物投資 大叔險中招
50歲呂姓男子在網路上認識暱稱「天晴」女網友，女網友慫恿呂前往網站上投資網購貨物，對方聲稱只要投資20萬元，售出就有高利潤，天天可賺取5000元。呂心動之下昨天到銀行要匯款20萬元，所幸行員關懷提問驚覺有異，通報警方勸阻，保住呂辛勞積蓄。
台南市警二分局海安派出所巡佐楊元林、警員黃揚傑，昨天下午1點多巡邏時接獲金華路某銀行行員通報，呂姓男子欲匯款20萬元，疑似遭到詐騙，請求警方派員到場。員警立即趕到銀行後，詢問呂匯款原因。
呂說，他在網路認識一名女網友，對方聲稱從事網路精品貨物買賣，目前只要投資20萬元販售精品貨物，即可賺取高額獲利，天天可領取現金5000元，他認為這很有賺頭，想跟進投資，對方還強調名額有限，如不盡速匯款，會白白損失賺錢機會。
警方勸呂說，這是詐騙集團的一貫伎倆，錢一匯出就沒了，甭說看到精品貨物，以後甚至會背上一屁股債，查詢投資網站，都沒有網站資料可循，呂才恍然大悟，打消匯款念頭。
台南市警二分局說，詐團常利用美女大頭貼，假扮美眉吸引男網友，以甜言蜜語誘騙網友投資，並在通訊軟體上，設立假帳號，徵求精品貨物代理商，大談空中戀愛，誆騙民眾只要拿下精品貨物代理權，就有接不完的訂單，等到被害人真的付了錢，帳號就被封鎖，嫌犯也消失不見，來詐騙被害人匯款，目的都是騙取金錢，警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，如有疑問可主動撥打反詐騙專線165或報案110查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言