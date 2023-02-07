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高雄男6度酒駕入監服刑2次 又再犯被逮

中央社／ 高雄7日電

高雄岡山警分局日前攔查一名未戴安全帽機車騎士，經酒測發現酒測值達0.97毫克，且警方更查出這是其第7次酒駕，過去甚至已因此入監服刑2次，當場依公共危險罪送辦。

高雄市政府警察局岡山分局今天發布新聞稿指出，彌陀分駐所員警5日晚間8時許執行巡邏勤務，行經彌陀區中正路段時見一名機車騎士未戴安全帽上前攔查。過程中34歲李姓男子坦承剛剛有喝一點點酒，其酒測值高達0.97毫克，警方當場依違反公共危險罪嫌逮捕偵辦，更查出這次酒駕已是第7度酒駕。

李男供稱，5日中午工作結束後，因心情鬱悶便四處找人喝酒，一直喝到晚間8時許才準備返家，因貪圖一時方便未戴安全帽騎車上路，結果遭員警鎖定攔查。且他早已忘了這次是第幾次酒駕，只記得「每次都超標」，最後看到酒測數值時，只得無奈搔頭、搥胸，更指向天空表示在跟上天對話，對於自身行為相當懊悔。

岡山分局指出，李男這次再犯符合酒駕新制累犯規定，將加重處罰，經查其先前更曾因酒駕遭判刑入監服刑2次。警方之後將持續針對酒駕等惡性重大違規加強執法，呼籲駕駛人喝酒後切勿心存僥倖駕車上路，應搭乘計程車、大眾運輸交通工具、指定駕駛或請親友接送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 酒測 岡山

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