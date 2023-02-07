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帶87萬現金返屏東 粗心女遺落客運幸找回

中央社／ 屏東縣7日電

屏東一名蔡姓女子帶著新台幣87萬元現金搭車返鄉，粗心的蔡女卻忘了將背包一起帶下車，心急報案，經由警方聯繫客運公司後順利找回，背包內的現金也無短少。

屏東縣警察局恆春分局今天表示，案件發生在1月31日，年約40多歲的蔡姓女子，帶著87萬元現金從北部搭車返家，當客運抵達四重溪站時，粗心的蔡女下車卻將裝有鉅款的背包遺落在客運車上而緊急報案。

警方立即聯繫客運公司，所幸背包仍在客運車上，由於該班客運是開往旭海的班次，由司機代為保管後，待客運返回四重溪站再由蔡女取回，背包內現金87萬元無短少。

蔡女向警方表示，這些錢都是平常在北部省吃儉用存下來的，上車時把背包放在腳邊，到站後就忘了帶下車，心情十分著急且焦慮，幸好警方熱心相助，才能順利取回背包且金額無短缺。

恆春分局長林明波表示，搭乘大眾運輸工具應注意隨身貴重物品，以免遺失或被竊等憾事。

屏東縣 警察

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