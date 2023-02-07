影／內急K男急衝超商廁所 再「拉」一把...出來滿臉白粉衰遇警

新北市31歲劉姓男子因吸毒膀胱無力，4日晚間急忙衝進三重區某超商，上完廁所還是忍不住順便拉K。警方巡邏經過發現他的汽車沒熄火就亂停門口，剛好遇見劉男臉上沾了白粉走出，他只好乖乖交出身上的K他命粉末和捲菸。

新北保大第二中隊員警4日晚間9時許巡邏經過三重區龍濱路，發現1輛轎車斜停在超商門前巷口轉角紅線上，沒熄火、沒鎖門、沒關燈，看得出駕駛停得很倉促。

員警正查看車輛時，劉姓男子恰巧走出超商要取車，聲稱剛剛內急上廁所，但被發現他精神恍惚，額頭、鼻頭、臉頰、胸前到處沾到白粉。員警故意問「你去廁所拉喔？」他也沒否認，但彼此心照不宣，是拉K，不是拉肚子。

劉男自知逃不過，主動從口袋掏出2支K他命捲菸（重1.47公克）及1包K他命粉末（重1.28公克）交付，警方還用毒界黑話虧他「你剛進『K世界（脫離現實的幻想境界）』，還想開車？不是很危險嗎？」

原來劉男長期施用K他命，已損傷身體造成膀胱無力、頻尿容易失禁，開車半途難忍內急衝廁所，卻還是忍不住順便再拉一把。警詢後將他依違反毒品危害防制條例函請裁罰。

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