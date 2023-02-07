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桃園7旬婦掉了6萬元大紅包 警調監視器撿回找到原因
桃園市觀音區一名76歲王姓老婦昨下午要搭公車到中壢購物，走往公車站途中腰包扣環卻鬆脫掉落，由於裡面裝有女兒給的6萬元紅包，王婦著急報警求助，所幸經警方調閱監視器順利找回、分文未少，讓她
大園警分局新坡派出所昨天下午3時許接獲王姓婦人報案，稱她下午騎車到新坡國小附近停放，隨後走到一旁的公車站牌要搭車到中壢買東西，但上車沒多久就發現隨身腰包不見，下車沿途搜尋仍遍尋不著，只好向警方報案求助。
警員黃建豪、龔修毅獲報後，依據王婦提供的線索調閱監視器查看，發現她在走路行經新坡國小門口時，疑似腰包扣環鬆脫，導致腰包掉落，員警隨即前往事發地點尋找，果然順利找到王婦的腰包。
王婦失而復得，頻頻向警方道謝，她表示腰包裡面裝有女兒過年時給的6萬元紅包，遺失的當下她著急的不知如何是好，所幸有警方熱心協助，才能順利找回且分文未少，非常感謝警方的幫忙。
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