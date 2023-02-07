聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中消防員扮接生婆 婦人救護車上喜獲麟兒
台中市大里區劉姓婦人懷第二胎、孕期已35周，昨晚肚痛即將臨盆，向消防局救助。消防員趕抵，發現嬰兒頭已露出，趕緊將婦人搬上救護車。但在車上嬰兒已等不及自然產出，一時救護車上新生兒哭聲宏亮，消防員小心處置後，順利一路送至大里仁愛醫院由醫護人員接手，母子均安。
消防局說，十九甲消防分隊據報趕抵現場時，劉姓孕婦表示此為第二胎，目前胎頭已露出，且有規則陣痛。救護人員評估孕婦生命徵象穩定，隨即以適當方式將其搬上救護車。途中，救護人員在車尾保護胎兒露出頭部部分，此時新生兒由產道自然產出，救護人員以雙手保護胎兒身體，讓胎兒順利脫離母體，成功接生。
車上的消防員施勝芳、蔣宗麟及李怡凡說，剎時車上新生兒哭聲宏亮、四肢有力、無臍帶繞頸情形，經給予擦背刺激、抽吸口鼻及保暖，並使用臍帶夾固定臍帶，順利在晚上9時47分將母子二人送抵大里仁愛醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言