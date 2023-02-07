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台中消防員扮接生婆 婦人救護車上喜獲麟兒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區劉姓婦人懷第二胎、孕期已35周，昨晚肚痛即將臨盆，向消防局救助。消防員趕抵，發現嬰兒頭已露出，趕緊將婦人搬上救護車。但在車上嬰兒已等不及自然產出，一時救護車上新生兒哭聲宏亮，消防員小心處置後，順利一路送至大里仁愛醫院由醫護人員接手，母子均安。

消防局說，十九甲消防分隊據報趕抵現場時，劉姓孕婦表示此為第二胎，目前胎頭已露出，且有規則陣痛。救護人員評估孕婦生命徵象穩定，隨即以適當方式將其搬上救護車。途中，救護人員在車尾保護胎兒露出頭部部分，此時新生兒由產道自然產出，救護人員以雙手保護胎兒身體，讓胎兒順利脫離母體，成功接生。

車上的消防員施勝芳、蔣宗麟及李怡凡說，剎時車上新生兒哭聲宏亮、四肢有力、無臍帶繞頸情形，經給予擦背刺激、抽吸口鼻及保暖，並使用臍帶夾固定臍帶，順利在晚上9時47分將母子二人送抵大里仁愛醫院。

台中市消防人員順利在救護車上替婦人接生。圖／台中市消防局提供
台中市消防人員順利在救護車上替婦人接生。圖／台中市消防局提供

消防員 救護車 新生兒

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