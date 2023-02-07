台中消防員扮接生婆 婦人救護車上喜獲麟兒

台中市大里區劉姓婦人懷第二胎、孕期已35周，昨晚肚痛即將臨盆，向消防局救助。消防員趕抵，發現嬰兒頭已露出，趕緊將婦人搬上救護車。但在車上嬰兒已等不及自然產出，一時救護車上新生兒哭聲宏亮，消防員小心處置後，順利一路送至大里仁愛醫院由醫護人員接手，母子均安。

消防局說，十九甲消防分隊據報趕抵現場時，劉姓孕婦表示此為第二胎，目前胎頭已露出，且有規則陣痛。救護人員評估孕婦生命徵象穩定，隨即以適當方式將其搬上救護車。途中，救護人員在車尾保護胎兒露出頭部部分，此時新生兒由產道自然產出，救護人員以雙手保護胎兒身體，讓胎兒順利脫離母體，成功接生。