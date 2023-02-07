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中秋節放蜂炮垃圾丟車底 引火警燒毀2車被起訴
高雄陳姓男子去年中秋節傍晚在大馬路放蜂炮，卻將放完的蜂炮當垃圾，丟在路邊轎車車底，害兩輛停在路邊的轎車失火，車頭、車尾個別燒毀，高雄地檢署偵結，今依失火罪嫌起訴他。
去年中秋節晚間6時43分許，前鎮警方接獲通報，指中山四路和鎮海路交叉口有兩輛轎車起火燃燒，警消獲報後到場，火勢迅速撲滅，但兩輛轎車車頭、車尾分別燒毀。
警方在現場發現放完的蜂炮盒，懷疑火警是有人縱火或燃放鞭炮所致，循線查獲當時在現場放炮的陳男到案，陳到案後，坦承當時將放完的蜂炮當垃圾，丟入轎車車底，以為沒事就離開，沒想到卻引發火警。
高雄地檢署偵辦時，檢方根據消防局鑑定報告，確認是未完全熄滅的鞭炮，引燃火勢，受害的羅姓、黃姓車主到案後，稱與陳男無冤無仇，檢方根據兩人證詞，認定陳男沒有毀損動機與犯意，考量他與兩人達成和解，偵結依失火罪起訴，並請法院從輕量刑。
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