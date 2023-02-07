轎車遇閃紅燈路口沒「停車再開」撞上巡邏警車 這下毀了

高雄市警保安大隊黎明中隊今天凌晨開車巡邏時，在永定街口遭陳姓男子駕駛的轎車撞擊，警車左後車身凹陷，陳的轎車車頭也損毀，幸雙方未造成傷亡。警方初步調查，陳開車遇路口閃光紅燈沒停車再開才撞上警車，確實肇責由交通大隊初判中。

高雄市保大黎明中隊警車由徐姓警員開車，今天凌晨零時55分，警車沿高雄市苓雅區苓雅一路行駛，經過永定街口，陳姓男子駕駛黑色轎車沿永定街要穿過路口，直接撞上警車，保大員警立即通報轄區苓雅交通分隊處理，雙方經交通員警酒測，都無酒精反應。

據警方初步了解，苓雅一路與永定街口是紅、黃閃燈號誌路口，陳姓男子直行的永定街是閃紅燈，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，遇閃光紅燈需「停車再開」，但依據警車行車記錄器錄得的影像顯示，陳並無「停車」動作，反而是快速要經過路口，來不及煞車才撞上警車。