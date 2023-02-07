水電工衝嘉義刺死小7歲交往女大生 畏罪奔回桃園墜樓亡

嘉義市昨天深夜驚傳情殺案，疑有對男女朋友在某停車場外空地談判，雙方進而發生爭吵引來附近民眾側目，男子涉嫌以刀械刺殺女子多刀後，駕車逃離現場，警方據報到場將女子送醫，但仍不治。警方循線聯絡桃園警方追查男子，但警方趕到時，男子已墜樓。命案發生原因，警方持續調查中。

警方表示，昨天深夜10時許，在忠市區忠孝路一處私人停車場外空地傳出有男女爭吵聲音，引來民眾關切，10時30分民眾報案表示，有女子倒在草地上，警方到場後發現草地上的女子滿臉鮮血且傷勢嚴重，消防救護人員到場檢視傷勢，女子已經失去呼吸心跳，沒有生命徵象，但仍持續搶救，送往醫院急救，仍於深夜11時36分不治。

警方訪查目擊證人，證人都供稱有名男子疑似徒手攻擊女子，男子離開現場時還有手持一根長度約60公分的棍狀物品帶上車，隨即駕駛一輛小客車逃逸。

警方從車牌等線索查出涉案男子為年約27歲水電工汪男，與年約20歲死者女大生李女是網友，為何深夜到李女住家附近發生爭吵，還要調查釐清。

警方聯絡桃園警方協助找汪男了解，但警方剛到其住處才知汪男已從19樓住家墜樓死狀淒慘，並沒有留下遺書。在汪男的小客車內也找到疑似凶刀的水果刀一把。

警方表示，可能當時燈光昏暗，目擊民眾才會誤以為是棍棒，但也有可能還有其他凶器待釐清，女子頭部有多處挫傷、胸部有多處刀傷，疑致命傷。

警方調查，2人是透過網路相識的朋友，懷疑是感情糾紛，爭吵原因待釐清。