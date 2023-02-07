男衝嘉義亂棒打死女友 桃園住處19樓墜下身首異處亡

27歲汪姓男子昨晚涉在嘉義市持械打死李姓女友，犯後開車北上回到桃園市八德區住處，從19樓高的頂樓墜下，遺體被發現卡在欄杆上，身首分離；八德警方已報請桃園地檢署相驗釐清死因，情殺案由嘉義警方偵辦。

嘉義警方昨晚10時30分許接獲報案，在東區某停車場內有1對男女吵架，疑似感情糾紛，警方到場後發現1名李姓女子倒臥在停車場旁草地上，且女子滿臉鮮血、傷勢嚴重，立即通報119人員到場救護，經急救仍宣告死亡。

警方調查，涉嫌攻擊的汪姓男子離開現場時手持棍狀物品，駕駛黑色轎車北上桃園市，接著發現汪男駕車返回八德區租屋處，將車輛停在地下室2樓後，直接搭乘電梯至19樓頂樓處，今天0時52分許墜樓死亡。

據了解，警消到場時，汪男遺體就卡在社區欄杆上，身首異處，死狀令人不忍直視。

八德警方表示，汪男詳細死亡原因待報請桃園地檢署相驗釐清，全案其餘相關證物交由嘉義市警察局第二分局處置。