車資糾紛竟成搶錢案 北市警火速查獲運將送辦
北市一名民眾日前搭乘計程車因車資問題和52歲莊姓運將起爭執，竟遭對方毆打和劫走身上新台幣4萬多元現金，北市警方獲報後調閱監視器畫面追查，於1小時內迅速查獲莊嫌送辦。
台北市警察局南港分局舊莊派出所今天發布新聞稿表示，執勤員警於1月底時在南港區大坑街附近巡邏突遇一名男民眾攔下報案，稱他稍早搭乘計程車返家時，竟遭運將毆打並趁機奪走他上衣口袋內的4萬多元現金後駕車逃逸。
警方隨即擴大調閱案發地點周遭路口監視器追查，迅速鎖定涉案車輛並啟動攔截圍捕、全力追緝，隨後於報案後1小時內查獲涉案莊男，並起獲贓款。
經調查了解，受害人認為車資過高不合理，雙方起口角糾紛及肢體拉扯，甚至被運將強取財物。全案詢後將莊嫌依涉違反刑法強盜罪移請士林地檢署偵辦。
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