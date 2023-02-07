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男到東北角海岸釣軟絲 車在、桶在、人失蹤 妻報案求救

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市三重區陳姓男子到東北角海岸釣軟絲未返家，陳妻昨晚報案。救難人員搜尋到晚間近9點未發現，因天色昏暗及海象不佳停止搜尋，今天上午持續展開搜救作業。

陳妻昨天晚上6點多報案，指50多歲陳男前天開車到新北市貢寮區澳底地區釣軟絲，卻沒有回家。昨天下午她到東北角找人，在貢寮區美灩山街61-3號停車場找到丈夫的車，又在海岸礁岩處看到他的白色水桶，但沒看到人，擔心丈夫有生命危險，請求救援。

警、消和海巡人員出動巡防艇在海面搜尋，並在岸際查看，到昨晚8點45分，仍未發現陳男行蹤。考量天色昏暗及海象不佳，聯合搜救單位決定停止搜尋任務。

警、消和海巡人員上午10點集結85人，巡防艇2艘、橡皮艇5艘、空偵機1架，在發現陳男放置白色水桶地點沿岸及附近海域搜尋，尚未找到他。

警、消和海巡人員今天上午10點集結85人，巡防艇2艘、橡皮艇5艘、空偵機1架，搜尋失蹤的陳姓釣客。記者邱瑞杰／翻攝
警、消和海巡人員今天上午10點集結85人，巡防艇2艘、橡皮艇5艘、空偵機1架，搜尋失蹤的陳姓釣客。記者邱瑞杰／翻攝
警、消和海巡人員今天上午10點集結85人，巡防艇2艘、橡皮艇5艘、空偵機1架，搜尋失蹤的陳姓釣客。記者邱瑞杰／翻攝
警、消和海巡人員今天上午10點集結85人，巡防艇2艘、橡皮艇5艘、空偵機1架，搜尋失蹤的陳姓釣客。記者邱瑞杰／翻攝
新北市三重區陳姓男子到東北角海岸釣軟絲失蹤，救難人員昨晚搜救到近9點，因天色昏暗及海象不佳停止，今天上午持續搜救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市三重區陳姓男子到東北角海岸釣軟絲失蹤，救難人員昨晚搜救到近9點，因天色昏暗及海象不佳停止，今天上午持續搜救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市三重區陳姓男子到東北角海岸釣軟絲失蹤，救難人員昨晚搜救到近9點，因天色昏暗及海象不佳停止，今天上午持續搜救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市三重區陳姓男子到東北角海岸釣軟絲失蹤，救難人員昨晚搜救到近9點，因天色昏暗及海象不佳停止，今天上午持續搜救。記者邱瑞杰／翻攝

海象 失蹤

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