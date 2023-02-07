影／台中男貪杯酒駕 BMW自撞分隔島 車受損頭也傷

台中市田姓男子今天酒後駕駛BMW轎車，行經北區雙十路、精武路時，疑因不勝酒力，自撞分隔島，車頭凹陷毀損，田頭部也受傷，經警方酒測，田的酒精濃度已涉公共危險，依法移送台中地檢署偵辦。

經查，田姓男子（25歲）在今天凌晨3時許，酒後駕駛BMW轎車，沿北區精武路往一中街行駛時，疑因不勝酒力，前車頭自撞精武路中央分隔島肇事，除車頭毀損外，田頭部也受傷，警方對田酒測，酒精濃度達每公升0.64毫克，已達公共危險程度，警詢後依法送辦。

第二警分局長楊川呼籲，酒駕零容忍已是全民共識，為落實防制酒駕政策，中警二分局取締酒駕案件不手軟，去年已取締730件，且為督促相關業者善盡社會責任，只要查獲酒駕案件，必定落實溯源工作，前往該處飲酒營業場所宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念，雙管齊下，力除「醉」犯。