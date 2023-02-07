轟一聲！台中工程車拉倒號誌燈桿 驚到消防員奔出查看

台中市一輛工程吊掛車昨天中午行經太平區中山路四段時，因疏忽未將吊臂收好，不慎勾到路邊的號誌燈桿電線，將燈桿拉倒，不僅發出巨大聲響，還影響來往人車，所幸未砸傷人。

警方說，張姓駕駛（35歲）當時由中山路四段往三段方向行駛，拉倒地點恰在消防局中山消防分隊門前，消防員聽到響聲，還立即奔出查看。他說，因在附近工地執行吊掛作業結束後，未將吊臂收好，才不慎勾到號誌燈桿電線。

經查他無飲酒，但因疏忽拉倒號誌燈桿，仍被警方依違反道路交通管理處罰條例第30條第一項的「裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形」開單告發，將處以3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。