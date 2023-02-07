嘉縣6警分局長大搬風調動5人 布袋分局出第2位女分局長
警政署昨天發布第三波重要警職異動，嘉義縣6個警分局，只有中埔分局長張明忠未調動，餘5位分局長統統調動，其中布袋分局長由第2位女性分局長林恩妙接任，警局定9日下午2點在禮堂舉行聯合交接典禮。
警察局說，縣警察局重要警職異動名單：
1.主任秘書張文川調派保安警察第七總隊督察長。
2.澎湖縣警局主任秘書蔡進明調派嘉縣警局主任秘書。
3.民雄分局長黃維章調派金門縣警察局督察長。
4.水上分局長蘇旭茂調派苗栗縣警察局苗栗分局長。
5.朴子分局長陳至瑋調派苗栗縣警察局通霄分局長。
6.布袋分局長黃世德調派雲林縣警局台西分局長。
7.竹崎分局長陳宏平調派雲林縣警局北港分局長。
8.雲林縣警局斗南分局長莊思神調派民雄分局長。
9.雲林縣警局西螺分局長吳俊德調派朴子分局長
10.宜蘭縣警局蘇澳分局長楊迪光調派水上分局長。
11.高雄市警局仁武分局組長林恩妙調派布袋分局長。
12.雲林縣警局後勤科長閻百川調派竹崎分局長。
2014年9月24日，警政署調動佈達嘉縣重要警職人事異動，台北市警局內湖分局組長蕭惠珠接任布袋分局長，成為縣史上首位女性分局長；高雄市警局仁武分局組長林恩妙就職將是布袋分局第2位分局長。
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